Khai quật mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi, phát hiện cây bút khắc tên 'Phạm Tạo'

(VTC News) -

Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành), Đội lấy mẫu số 2 phát hiện nhiều di vật.

Trong đó, tại phần mộ số 1, hàng 13, khu N, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một cây bút máy bơm mực màu đỏ sẫm, khắc tên “Phạm Tạo”. Cùng với cây bút, lực lượng chức năng còn thu được một ví da, một số di vật cá nhân và mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.

Cây bút được tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, những di vật cá nhân được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Riêng cây bút khắc tên “Phạm Tạo” có thể mở thêm hướng tìm kiếm nếu xác định được người sở hữu hoặc có nhân chứng, đồng đội biết thông tin liên quan.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và những người từng công tác, chiến đấu cung cấp thông tin liên quan đến cây bút cũng như các di vật được phát hiện. Thông tin có thể cung cấp qua số điện thoại: 0397.007.500.

Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút hiện có hơn 326 phần mộ, trong đó 237 mộ chưa xác định được danh tính. Hoạt động khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút được thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.