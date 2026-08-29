Tìm thấy chiếc ví da in dòng chữ 'Trần Văn Thanh' trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 29/8, trong quá trình khai quật mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A, Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông, xã Trường Giang, Đội lấy mẫu số 06 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện chiếc ví da còn lưu giữ cùng hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, trong ví có in dòng chữ Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam cùng dãy số 660037 còn khá rõ nét. Cơ quan chức năng nhận định đây có khả năng là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ nằm trong phần mộ. Đây được xem là một trong những manh mối quý giá cung cấp thêm thông tin có giá trị trong quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính của liệt sĩ.

Chiếc ví được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông hiện có 826 phần mộ, trong đó 621 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, Đội lấy mẫu số 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cách đây vài ngày, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện cây bút khắc tên “Phạm Tạo”.

Theo đó, ngày 26/8, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Thiên Bút (phường Cẩm Thành), Đội lấy mẫu số 2 phát hiện nhiều di vật.

Cụ thể, tại phần mộ số 1, hàng 13, khu N, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một cây bút máy bơm mực màu đỏ sẫm, khắc tên “Phạm Tạo”. Cùng với cây bút, lực lượng chức năng còn thu được một ví da, một số di vật cá nhân và mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.