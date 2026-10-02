Khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội

(VTC News) -

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14.

Lễ khai mạc do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh chủ trì.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Lào.

Không gian chung cho sản phẩm Việt - Lào

Lần đầu tiên tại Hà Nội, các sản phẩm đặc trưng của hai nước cùng hội tụ tại không gian chung, trên tuyến phố Trung tâm của Thủ đô.

Tại tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, từ gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai đến chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt. Đây là nhóm những sản phẩm đặc trưng của Lào, được lựa chọn tham gia chương trình nhằm tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội cũng như du khách tham quan, mua sắm.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (ảnh giữa) tham quan các gian hàng quảng bá các sản phẩm của Hà Nội tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của HTX Hà Nội Xanh.

“Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi nước”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nói.

Theo Thứ trưởng, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng cũng là cách để người dân hai nước hiểu hơn về nhau. Những kết nối được hình thành tại Tuần lễ cần tiếp tục được duy trì, qua đó đưa sản phẩm Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với phía Lào, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng các kênh tiếp cận thị trường hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối trực tiếp, sẽ góp phần chuyển các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục TTTN, đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, độc đáo của Việt Nam và Lào cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Sự hiện diện của sản phẩm hai nước không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, mà còn tạo điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường.

Đặc biệt, với doanh nghiệp Lào, Tuần lễ là dịp tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác trong nước, từ đó mở rộng khả năng đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Thêm nguồn lực quảng bá hàng Việt

Nhiều đặc sản được bày bán tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Trước lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào, Cục TTTN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo biên bản, hai bên sẽ phối hợp quảng bá sản phẩm Việt, kết nối hàng Việt với người tiêu dùng và các kênh phân phối trong nước; tổ chức các hoạt động chia sẻ, tập huấn về chuyển đổi số, thương mại điện tử, livestream, xây dựng thương hiệu và truyền thông số. Chương trình cũng kết nối chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và mạng lưới khởi nghiệp trẻ để hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ, thế mạnh của Đoàn là mạng lưới đoàn viên, thanh niên rộng khắp tại các bộ, ngành, địa phương và khả năng kết nối các lực lượng trẻ trong truyền thông, công nghệ và khởi nghiệp. Đây là nguồn lực có thể được huy động để giới thiệu sản phẩm Việt, hỗ trợ truyền thông số và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với người tiêu dùng.