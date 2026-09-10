Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa

(VTC News) -

Video: Rất đông khách kéo đến cửa hàng kem 35 Tràng Tiền, Hà Nội, ngày 9/9.

Nhắc đến những thức quà gắn với Hà Nội thì không thể quên kem Tràng Tiền. Gần 70 năm qua, cửa hàng kem 35 Tràng Tiền đã trở thành điểm đến của biết bao thế hệ người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Mới đây, theo thông báo, cửa hàng Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ đóng cửa, dừng đón khách từ ngày 15/9 để chuyển sang địa điểm mới là: 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Tuy thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn còn nhưng việc điểm bán quen thuộc đóng cửa vẫn khiến nhiều khách hàng không khỏi tiếc nuối, hoài niệm, Những ngày gần đây, lượng khách tìm đến 35 Tràng Tiền ngày càng đông hơn, phần lớn không chỉ để thưởng thức những que kem quen thuộc mà còn chụp ảnh lưu niệm trước thời điểm cửa hàng này biến mất.

Ghi nhận của PV VTC News, ngay sáng 9/9, bên trong cửa hàng đã luôn đông khách, dù đây không phải là giờ cao điểm.

Tại khu vực mua kem, nhiều lúc khách phải xếp hàng dài, chờ đến lượt được thưởng thức những hương vị quen thuộc đã gắn bó với thương hiệu kem Tràng Tiền.

Một người dân ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ, cửa hàng này đã gắn bó với bà suốt bao năm nay. Khi nghe tin cơ sở sắp chuyển đi, bà không giấu được sự xúc động và tiếc nuối.Đối với nhiều thế hệ người Hà Nội, tiệm kem Tràng Tiền không chỉ là địa điểm quen thuộc mà đã trở thành một phần ký ức không thể quên, tượng trưng cho nét văn hóa ẩm thực tinh tế của Thủ đô.

Với chị Nguyễn Ngọc Ánh, từ khi còn nhỏ chị đã được bố mẹ chở đến đây ăn kem, mỗi lần như vậy chị luôn háo hức mong chờ. Hiện tại, việc ghé cửa hàng mỗi lần lên Hồ Gươm đã trở thành thói quen không thể thiếu, giúp chị ôn lại những kỷ niệm đẹp đã gắn liền với tuổi thơ, người thân.

Hầu hết khách đến đây hôm nay đều muốn tranh thủ ghi lại hình ảnh tại địa chỉ quen thuộc này.

Chút tiếc nuối, bồi hồi thể hiện rõ trên khuôn mặt những khách hàng cuối cùng.

Không gian cửa hàng những ngày này cũng trở thành nơi được nhiều khách chụp ảnh, check-in nhằm lưu giữ những kỷ niệm về Thủ đô Hà Nội.

Nhiều người còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách. Những dòng chữ ngắn ghi lại cảm nhận, kỷ niệm hoặc câu chuyện cá nhân khiến ai cũng xúc động. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của thực khách dành cho thương hiệu lâu đời này.

Càng về tối, người dân đổ về cửa hàng càng đông hơn.

Khách xếp hàng mua kem chật kín vỉa hè. Nhưng ngoài không khí rộn ràng như mọi ngày, còn xen lẫn sự nuối tiếc, khi ai cũng nói về việc cửa hàng sắp đóng cửa.

Phía trong cửa hàng, khách chờ mua kem chật kín như nêm.