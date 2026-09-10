Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa

Video: Rất đông khách kéo đến cửa hàng kem 35 Tràng Tiền, Hà Nội, ngày 9/9.
Tuy thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn còn nhưng việc điểm bán quen thuộc đóng cửa vẫn khiến nhiều khách hàng không khỏi tiếc nuối, hoài niệm, Những ngày gần đây, lượng khách tìm đến 35 Tràng Tiền ngày càng đông hơn, phần lớn không chỉ để thưởng thức những que kem quen thuộc mà còn chụp ảnh lưu niệm trước thời điểm cửa hàng này biến mất.
Tại khu vực mua kem, nhiều lúc khách phải xếp hàng dài, chờ đến lượt được thưởng thức những hương vị quen thuộc đã gắn bó với thương hiệu kem Tràng Tiền.
Chút tiếc nuối, bồi hồi thể hiện rõ trên khuôn mặt những khách hàng cuối cùng.
Nhiều người còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách. Những dòng chữ ngắn ghi lại cảm nhận, kỷ niệm hoặc câu chuyện cá nhân khiến ai cũng xúc động. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của thực khách dành cho thương hiệu lâu đời này.
Phía trong cửa hàng, khách chờ mua kem chật kín như nêm.
Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm), Hà Nội. Sở dĩ thương hiệu có tên gọi này bởi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán tại số 35 Tràng Tiền. Tuy không phải bạn trẻ nào cũng biết rõ lịch sử của thương hiệu này nhưng với họ, khi đã ở, đến hoặc dừng chân tại Hà Nội thì không thể không nếm kem Tràng Tiền, để được thưởng thức đặc sản riêng có của Thủ đô.
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