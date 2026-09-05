Kem Tràng Tiền dừng bán ở 35 Tràng Tiền: Thương hiệu 70 năm hình thành thế nào?

(VTC News) -

Theo phần giới thiệu của Công ty CP Kem Tràng Tiền, kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm), Hà Nội. Sở dĩ thương hiệu có tên gọi này bởi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán tại số 35 Tràng Tiền.

Một trong những người có vai trò quan trọng trong việc duy trì công thức kem truyền thống là ông Khánh, người phụ trách công thức pha chế từ năm 1961 đến năm 1993.

Kem Tràng Tiềng ra đời năm 1958, tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Ông từng tham gia một lớp học làm kem do ngành ăn uống tổ chức. Nhờ năng khiếu và kinh nghiệm thực tế, ông nhanh chóng nắm được khẩu vị của người Hà Nội khi đó: kem không quá ngọt, không quá cứng; kem cốm phải có mùi thơm dịu, kem chocolate có vị hơi đắng, còn kem sữa phải mềm và dễ ăn.

Từ những yêu cầu đó, ông Khánh xây dựng công thức riêng cho từng loại kem rồi phổ biến trong tổ sản xuất.

Điểm đáng chú ý là công thức được điều chỉnh linh hoạt theo chất lượng nguyên liệu. Trong trường hợp bột nếp không đủ thơm, cốm quá già hay nguồn đường trắng khan hiếm, người làm kem vẫn tìm cách phối trộn để giữ được hương vị đặc trưng.

Qua thời gian, Kem Tràng Tiền phát triển thêm nhiều sản phẩm như kem vani, chocolate, ngũ cốc, khoai môn, cùng các loại kem sữa, dừa, cà phê, đậu xanh...

‘Phi thực Kem Tràng Tiền bất thành người Hà Nội’

Trong nhiều thập kỷ, hình ảnh người dân đứng bên vỉa hè, xếp hàng mua và thưởng thức những que kem tại địa chỉ 35 Tràng Tiền dần trở thành một nét quen thuộc trong đời sống Hà Nội. Thậm chí, nhiều người còn truyền tai nhau câu nói: “Phi thực Kem Tràng Tiền bất thành người Hà Nội” - tức là không thưởng thức kem Tràng Tiền thì không phải là người Hà Nội.

Điểm đặc biệt của Kem Tràng Tiền không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách thưởng thức, tạo nên một nét văn hóa ẩm thực riêng của người Hà Nội. Cửa hàng 35 Tràng Tiền từ lâu không bố trí chỗ ngồi như nhiều cửa hàng kem hiện đại mà khách mua kem thường đứng ngay trên vỉa hè để thưởng thức. Vào nhiều thời điểm, dòng người xếp hàng có thể kéo dài trước cửa hàng.

Cùng với Hồ Gươm, phố cổ và những con phố trung tâm, hình ảnh ăn kem Tràng Tiền dần trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Ăn kem Tràng Tiền trở thành một trải nghiệm ở Hà Nội. (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Những que kem với vị cốm, đậu xanh, dừa hay chocolate gắn với những buổi chiều đi dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, những ngày hè theo ông bà đi mua sách hay những tối cuối tuần dạo phố.

Vì thế, Kem Tràng Tiền không đơn thuần được nhắc đến như một món ăn mà còn gắn với ký ức đô thị và văn hóa ẩm thực của Hà Nội.

Sau nhiều năm, dù bổ sung thêm các hương vị mới, thương hiệu vẫn duy trì những dòng sản phẩm truyền thống. Đây cũng là yếu tố giúp Kem Tràng Tiền giữ được vị trí riêng trong thị trường kem tại Việt Nam.

Dừng bán tại 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

Ngày 4/9, Kem Tràng Tiền thông báo trên trang Facebook chính thức về việc cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.

Theo thông báo, việc dừng hoạt động tại địa chỉ này là bước chuyển giao để thương hiệu tiếp tục phát triển các không gian kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sau khi cửa hàng 35 Tràng Tiền đóng cửa, khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm tại các địa điểm mới trong khu vực phố cổ Hà Nội, gồm Flagship Store tại 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Kem Tràng Tiền thông báo trên trang Facebook chính thức về việc cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Cửa hàng 35 Tràng Tiền được xem là địa chỉ gắn bó với lịch sử gần 70 năm của thương hiệu. Đây cũng là nơi những sản phẩm Kem Tràng Tiền đầu tiên được sản xuất và bán ra từ năm 1958.

Pháp nhân vận hành thương hiệu hiện nay là Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền, thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết cửa hàng 35 Tràng Tiền đã trở thành nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, từ những ngày còn nhỏ đi ăn kem cùng ông bà đến khi trưởng thành.

Việc dừng đón khách tại địa chỉ này vì vậy đánh dấu một thay đổi đáng chú ý đối với thương hiệu có lịch sử lâu đời tại Thủ đô.

Kem Tràng Tiền hiện nằm trong hệ sinh thái thực phẩm của Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC).

Ngoài Kem Tràng Tiền, hệ sinh thái này còn có các thương hiệu như Givral Bakery, Fuji Foods và Hải Hà - Kotobuki.

Kem Tràng Tiền hiện nằm trong hệ sinh thái thực phẩm của Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). (Ảnh: Kem Tràng Tiền).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II, OCH ghi nhận khoảng 307 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 483 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù doanh thu tăng mạnh, OCH vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng trong nửa đầu năm, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc mở rộng mảng thực phẩm thông qua hoạt động mua lại công ty con. Các lĩnh vực thực phẩm và khách sạn cũng tiếp tục tăng trưởng.

Đầu tháng 8, OCH khai trương Heritage Flagship Store tại số 18 Hàng Bài, Hà Nội. Địa điểm này cách cửa hàng Kem Tràng Tiền tại 35 Tràng Tiền khoảng 200 m và là một trong những không gian mới trong quá trình mở rộng hệ sinh thái thực phẩm của doanh nghiệp.

Sau gần 70 năm, Kem Tràng Tiền sẽ không còn đón khách tại địa chỉ 35 Tràng Tiền. Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn tiếp tục hoạt động tại các địa điểm mới, trong khi những que kem cốm, kem sữa hay kem chocolate vẫn là một phần ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ người Hà Nội.