Khách Tây đi massage vịt, cá ở Việt Nam khen 'kỹ thuật viên rất tốt, rất hài'

(VTC News) -

Những trải nghiệm massage độc lạ tại Việt Nam gây ấn tượng với du khách.

Trong các video và bài viết chia sẻ về trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với dịch vụ massage kỳ lạ mà “nhân viên” đem lại sự thư giãn cho họ là các loài động vật như cá hoặc vịt. Trong lúc tận hưởng cảm giác được chăm sóc, họ còn có thể quan sát đàn cá liên tục bơi quanh chân hoặc kìm nén sự hồi hộp thích thú khi những chú vịt tiến lại gần, mổ nhẹ lên người.

Với nhiều du khách từng trải nghiệm dịch vụ bình dân này tại Quảng Nam hay Ninh Bình, điều đáng nhớ không nằm ở cảm giác thư giãn đơn thuần mà chính là sự bất ngờ và vui nhộn, khiến họ có thể bật cười vì sự nghịch ngợm của những “nhân viên” đặc biệt.

Điều gây ấn tượng nữa là mức giá. So với nhiều loại hình massage, spa tại các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, massage cá hoặc những trải nghiệm tương tự ở Việt Nam thường có chi phí rất dễ chịu. Vì thế họ dễ dàng quyết định thử mà không phải cân nhắc về chi phí, vì số tiền phải bỏ ra có khi chỉ bằng giá cốc cà phê. Ngoài việc cảm nhận sự thoải mái khi được massage, du khách còn coi đây là hình thức giải trí và nội dung thú vị có thể chia sẻ lên mạng xã hội bằng ảnh, video sau chuyến đi.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều khách Tây bật mí rằng điều thú vị còn nằm ở chỗ họ không biết chính xác mình sẽ nhận được điều gì trước khi thử. Dịch vụ tưởng chỉ đơn giản là ngâm chân hay massage lại có thể trở thành màn cười nghiêng ngả khi đàn cá cùng lúc bơi tới, hay khi những chú vịt liên tục chạy qua chạy lại.

Chính sự khó đoán này khiến massage cá, massage vịt trở thành trải nghiệm được nhiều du khách muốn khám phá khi đến Việt Nam.

Sarah Miller, du khách Mỹ đang đi du lịch Đông Nam Á, cho biết: “Tôi từng thử massage cá ở một số nơi nhưng trải nghiệm ở Việt Nam vẫn khiến tôi bật cười nhiều nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ được thư giãn, nhưng vừa đặt chân xuống nước là đàn cá kéo đến ngay. Cảm giác khá lạ, hơi nhột nhưng rất vui. Với số tiền bỏ ra, tôi thấy đây là một trải nghiệm đáng thử khi đến Việt Nam”.

Nhiều du khách khen vịt hay cá là những kỹ thuật viên massage thân thiện, hài hước nhất mà họ từng gặp. (Ảnh chụp màn hinh)

Schneider, đến từ Đức, viết sau chuyến đi: “Massage vịt chắc chắn là thứ tôi không nghĩ mình sẽ thử khi đến Việt Nam. Tôi không biết đây nên được gọi là massage hay một trò giải trí, nhưng nó thực sự vui. Những chú vịt cứ chạy quanh khiến tôi phải bật cười liên tục. Nếu mục đích là có một trải nghiệm đáng nhớ thì dịch vụ này đã làm rất tốt”.

Martin, một blogger du lịch đến từ Pháp, viết: “Sau khi thử, tôi hiểu tại sao những trải nghiệm massage động vật kiểu này lại được khách du lịch thích. Không phải vì nó sang trọng hay quá chuyên nghiệp, mà vì nó đơn giản, rẻ và rất vui. Bạn có thể dành một khoảng thời gian ngắn để thử thứ gì đó hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày. Với tôi, đó mới là điều thú vị khi du lịch Việt Nam”.

Cô Emily đến từ Canada chia sẻ: “Điều làm tôi thích ở Việt Nam là có rất nhiều trải nghiệm nhỏ mà tôi không thể tìm thấy trong cuộc sống thường ngày ở quê nhà. Có thể đây không phải kiểu massage chuyên nghiệp nhất thế giới, nhưng chắc chắn là một trong những trải nghiệm vui nhất mà tôi từng thử khi đi du lịch”.

Nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng nhiệt tình chia sẻ sự thích thú đối với massage cá, massage vịt. Hoàng Quân viết: “Massage cá thì tôi từng thử rồi, lúc đầu nhột muốn rút chân lên luôn ấy. Sau vài phút quen thì thấy cũng thư giãn. Còn massage vịt thì tôi chưa thử bao giờ, nhìn video đã thấy mắc cười. Nếu khách Tây thấy vui và không quá đắt thì họ thích cũng đúng, đi du lịch mà có thêm một trải nghiệm lạ”.

Nhật Anh bình luận: “Khách Tây khen rẻ, vui thì tôi hiểu, thú thật người Việt nhìn cũng thấy tò mò chứ chẳng riêng gì họ. Những dịch vụ như massage cá, massage vịt khá đặc biệt vì bình thường mình đâu có nghĩ đến chuyện để cá hay vịt ‘chăm sóc’ cho mình. Nếu gặp chỗ sạch sẽ, giá hợp lý thì tôi cũng muốn thử một lần”.