Khách 'cắm rễ' cả ngày cũng giúp quảng bá quán cà phê, cứ vắng ngắt thì ai vào?

(VTC News) -

Kinh doanh quán cà phê ngay trung tâm thành phố ngót nghét 10 năm nay, tôi hoàn toàn thấu hiểu những khó khăn và nỗi lo của tác giả bài “Thuê quán 30 triệu/tháng, tôi xót khi khách ngồi cả buổi gọi ly cà phê 30 nghìn”. Đối với quán nhỏ, việc gặp khách vô ý vô tứ ngồi “cắm rễ” chắc chắn khiến chủ quán đau đầu.

Bản thân tôi từng nghe nhiều chủ quán khác than vắn thở dài, thậm chí bức xúc vì khách mang máy tính ra quán ngồi từ sáng đến chiều nhưng chỉ gọi đúng một ly cà phê vài chục nghìn đồng. Để đối phó, có người chọn cách tăng giá, ngắt wifi, đổi mật khẩu theo giờ, hay treo bảng giới hạn thời gian chỉ được ngồi 2 giờ. Tôi thấy những cách xử lý đó mang lại cái lợi trước mắt nhưng lại đánh mất cái lợi lâu dài.

Nhiều chủ quán lấy giá ly cà phê trừ đi tiền điện, tiền nước, tiền khấu hao máy lạnh, tiền mặt bằng rồi kết luận khách ngồi trên 3 tiếng là quán bắt đầu chịu lỗ. Cách tính này không sai về mặt thu chi, nhưng lại sai về mặt tâm lý kinh doanh dịch vụ.

Điều một quán cà phê sợ nhất không phải là có vài vị khách ngồi lâu, mà là quán trống hơ trống hoác không ai ghé thăm. Tâm lý người đi đường hay khách vãng lai tìm chỗ nghỉ chân là thấy quán nào đông người ngồi mới dám ghé vào. Nhiều quán muốn có khách đến “cắm rễ” còn không được.

Những vị khách gọi cốc nước rồi ngồi cả ngày cũng có tác dụng thu hút những người mới đến. (Ảnh minh họa: AI)

Sự xuất hiện của những vị khách gọi ly nước xong ngồi cả ngày góp phần tạo ra hiệu ứng đám đông, tạo ra sự yên tâm về chất lượng và không gian. Họ là một phần “biển quảng bá” của quán. Một không gian có người làm việc, đọc sách hay trò chuyện rôm rả luôn mang lại cảm giác ấm cúng, sống động hơn hẳn nơi đìu hiu, nhân viên đứng ngáp ngắn ngáp dài.

Bên cạnh đó, khách ngồi lâu uống ít chưa chắc không phải là khách tiềm năng. Hôm nay, họ gọi 1 ly cà phê và ngồi cả buổi, nhưng nếu cảm thấy thoải mái, không bị dòm ngó hay xua đuổi, họ sẽ quay lại nhiều lần, cả khi quán vắng và việc ngồi lâu không khiến ai mất chỗ.

Khi cần tìm chỗ họp nhóm, gặp đối tác, nơi đầu tiên họ nhớ đến chính là quán của bạn. Chưa kể, trong suốt 4 - 5 giờ ngồi đó, nếu nhân viên phục vụ khéo léo, chu đáo, họ hoàn toàn có thể gọi thêm chai nước lọc, cái bánh ngọt hay ly trà thứ hai.

Ngoài ra, kinh doanh cà phê không chỉ bán đồ uống, mà còn bán cả trải nghiệm. Giá một ly cà phê 40.000 - 50.000 đồng đã bao gồm chi phí cho chỗ ngồi, điều hòa và kết nối internet. Nếu đã mở cửa kinh doanh mô hình cà phê, bạn phải chấp nhận đặc thù đó. Khách hàng không có lỗi khi họ sử dụng đúng dịch vụ mà bạn cung cấp.

Tất nhiên, với những quán có diện tích quá nhỏ, chỉ chừng vài ba cái bàn thì khách “cắm rễ” quả thật là vấn đề. Thế nhưng thay vì tỏ thái độ hay dùng các biện pháp tiêu cực khiến khách khó chịu, người chủ có thể giải bài toán này theo cách mềm dẻo hơn.

Bạn có thể “ngầm” bố trí bàn riêng cho người ngồi làm việc lâu ở vị trí “không đẹp lắm” nhưng có đầy đủ ổ điện; còn các khu vực bàn lớn, góc view đẹp thì dành cho nhóm khách đi đông. Khi quán quá tải vào giờ cao điểm, nhân viên chỉ cần nhẹ nhàng mời khách chuyển sang bàn nhỏ hơn hoặc gợi ý ghép bàn một cách lịch sự. Bản thân tôi nhận thấy, đa phần khách hàng đều rất hiểu chuyện nếu chủ quán mở lời chân thành.

Kinh doanh F&B là làm dịch vụ, mà đã làm dịch vụ thì cái tâm mến khách phải đặt lên hàng đầu. Nếu giữ mãi tâm lý khó chịu với khách hàng “cắm rễ”, chắc chắn dịch vụ sẽ dần đi xuống.

Đừng chỉ nhìn vào ly cà phê bị “ngâm” vài tiếng mà thấy lỗ. Hãy nhìn vào bầu không khí tấp nập của quán, nhìn vào sự trung thành của khách hàng để thấy cái lời lâu dài. Thay vì trách khách ngồi lâu, hãy tự hào vì quán của mình đủ dễ chịu, đủ tử tế để người ta chọn làm nơi dừng chân suốt cả ngày dài.

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