(VTC News) -

Sáng 16/9, Arsenal đánh bại Ipswich Town 4-2 trên sân Portman Road (Ipswich) tại Cúp Liên đoàn Anh. “Thần đồng” bóng đá Anh Max Dowman lập cú đúp cho “Pháo thủ”. Ipswich Town chỉ có bàn thắng sau khi bị dẫn 0-4 và không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng.

● Cúp Liên đoàn Anh Ipswich Town 2 - 4 Arsenal Mehmeti 62’ Akpom 90+1’ KẾT THÚC Dowman 7’, 47’ Madueke 16’ Merino 58’ Thống kê trận đấu

Arsenal kiểm soát bóng 59% và tạo ra thế trận tốt hơn trong hiệp một. Đội khách thực hiện 7 pha dứt điểm, 3 lần trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,53. Ipswich Town cũng có 5 cú sút nhưng không lần nào đưa bóng trúng khung thành.

Khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Ngay ở phút thứ 7, Dowman xử lý rất khéo trước khi ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal. Không lâu sau đó, Mikel Merino kiến tạo cho Noni Madueke nhân đôi cách biệt.

Arsenal chơi thong thả, không tấn công liên tục nhưng vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát. Ipswich có những thời điểm đẩy cao đội hình và tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong nửa đầu trận đấu.

Arsenal thắng Ipswich Town 4-2. (Ảnh: Reuters)

Đội khách tiếp tục cho thấy hiệu quả cao ngay đầu hiệp hai để giải quyết nhanh trận đấu. Phút 47, Dowman phối hợp với Martin Zubimendi và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal. Đây là lần đầu tiên Dowman lập cú đúp cho Arsenal. Cầu thủ duy nhất ghi 2 bàn trong 1 trận đấu cho một câu lạc bộ của giải Ngoại Hạng Anh ở độ tuổi trẻ hơn Dowman là Wayne Rooney.

Chỉ 11 phút sau bàn thắng thứ ba của Arsenal, Merino lập công bằng cú sút dội cột vào lưới. Đội khách vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ ở hiệp đấu này (59%) và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ipswich Town chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm nhưng lại đạt hiệu quả cao - 3 lần trúng đích, 2 bàn thắng.

Phút 62, Jack Clarke chuyền bóng để Anis Mehmeti dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho đội chủ nhà. Ipswich Town có thêm bàn thắng trong thời gian bù giờ của Chuba Akpom, cựu cầu thủ Arsenal.

Chiến thắng 4-2 đưa Arsenal vào vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup).