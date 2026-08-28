Kết quả bốc thăm vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026-2027

(VTC News) -

Ngày 27/8, 36 câu lạc bộ tham dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2026-2027 đã xác định 8 đối thủ ở vòng phân hạng sau lễ bốc thăm được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức tại Monaco.

Những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu tiếp tục hiện diện như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Inter Milan hay Napoli.

Champions League mùa này chứng kiến 4 gương mặt lần đầu góp mặt gồm Como (Italy), LASK (Áo), Viking (Na Uy) và Sabah (Azerbaijan). Trong số này, Como có lịch đấu đặc biệt đáng chú ý khi gặp hàng loạt tên tuổi lớn.

Kết quả bốc thăm vòng phân hạng Champions League. (Ảnh: UEFA)

Đương kim vô địch Paris Saint-Germain rơi vào nhóm có lịch đấu khó. Đại diện nước Pháp sẽ tiếp Barcelona trên sân nhà, đồng thời phải hành quân đến sân của Manchester City và Aston Villa trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Barcelona là đối thủ khá quen thuộc với PSG tại Champions League. Đội bóng thành Paris toàn thắng trong ba chuyến làm khách gần nhất trước đại diện xứ Catalonia, trong đó có chiến thắng 2-1 ở vòng phân hạng tháng 10 năm ngoái. Một chuyến đi đáng chú ý khác của PSG là cuộc đối đầu Como.

Arsenal cũng không có được kết quả bốc thăm dễ chịu. Đương kim á quân Champions League sẽ đối đầu Real Madrid, CLB giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 15 lần đăng quang. Hai đại diện hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund cũng nằm trong danh sách đối thủ của đội bóng thành London.

Manchester United cũng trở lại Champions League sau một mùa giải vắng mặt. “Quỷ đỏ” tái ngộ Bayern Munich. Cuộc đối đầu gợi lại trận chung kết năm 1999, khi “Quỷ đỏ” ghi hai bàn ở những phút cuối để ngược dòng đánh bại đội bóng Đức và giành chức vô địch.

Real Madrid cũng đứng trước nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. HLV Jose Mourinho, người trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa hè, sẽ gặp lại Inter Milan.

Đội bóng Tây Ban Nha còn có hai chuyến thi đấu tại London, lần lượt đối đầu với Arsenal và Shakhtar Donetsk. Do ảnh hưởng của tình hình tại Ukraine, Shakhtar sử dụng Stamford Bridge làm sân nhà ở Champions League mùa này.

Trong khi đó, Liverpool được xem là có lịch đấu bớt nặng nề hơn một số đối thủ cạnh tranh. Đội bóng vùng Merseyside có những chuyến làm khách đáng chú ý trước Inter Milan và Fenerbahce. Atletico Madrid cũng sẽ trở lại Anfield.

Thể thức thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026-2027

Champions League tiếp tục áp dụng mô hình 36 đội thi đấu trên một bảng xếp hạng chung. Các CLB được phân vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 9 đội.

Thay vì nằm trong bảng 4 đội và gặp từng đối thủ hai lượt như thể thức trước đây, mỗi CLB giờ đây chỉ chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau. Mỗi đội được xác định hai đối thủ từ từng nhóm hạt giống, gồm một trận trên sân nhà và một trận trên sân khách.

Như vậy, một CLB kết thúc vòng phân hạng với 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Cách tổ chức này cũng tạo điều kiện để nhiều đội bóng hàng đầu chạm trán nhau ngay trong giai đoạn đầu của Champions League.

UEFA áp dụng một số điều kiện nhằm hạn chế những cuộc đối đầu giữa các đội vốn thường xuyên gặp nhau. Các CLB thuộc cùng một quốc gia không được xếp gặp nhau, đồng thời mỗi đội chỉ có thể đối đầu tối đa hai đại diện của cùng một quốc gia khác.

Giai đoạn League Phase diễn ra từ 8/9/2026 đến 27/1/2027. 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 16 đội, trong khi các đội đứng từ thứ 9 đến 24 sẽ phải thi đấu thêm vòng play-off để xác định 8 cái tên còn lại đi tiếp.

Giai đoạn đấu loại trực tiếp diễn ra từ cuối tháng 1. Trận chung kết mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid.