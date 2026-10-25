Ô tô bị tước phù hiệu vẫn chở khách, tài xế và chủ xe bị phạt gần 29 triệu đồng

(VTC News) -

Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, ngày 25/10, sau khi tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống giám sát của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc ô tô khách biển số Huế bị tước phù hiệu vận tải nhưng vẫn hoạt động trên Quốc lộ 1, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, dừng phương tiện để xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tài xế P.V.T (SN 1984, trú TP Huế) vi phạm lỗi chở hàng hóa trong khoang chở khách và điều khiển phương tiện không có phù hiệu vận tải theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với tài xế P.V.Đ là 6,7 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe hạng D.

Lực lượng CSGT làm việc, lập biên bản với tài xế vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP Huế) bị xử phạt về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm quy định. Mức phạt tiền đối với hành vi này là 22 triệu đồng, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, phương tiện bị tước phù hiệu vận tải nhưng vẫn đưa vào hoạt động là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường quản lý lái xe, phương tiện và chấp hành quy định về an toàn giao thông.