Kẻ cướp tiệm vàng ở TP.HCM khai gì?

(VTC News) -

Video: Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng ở TP.HCM.

Tối 24/10, Công an TP.HCM thông tin lấy lời khai Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, trú khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Khoảng 6h50 ngày 24/10, Đắc điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P ở phường Tân Khánh. Tại đây, người này dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (SN 1997), chủ tiệm vàng, nhằm cướp tài sản.

Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Chị H. chống trả quyết liệt nên Đắc gây thương tích nhẹ cho nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt người gây án.

Đến 9h40 cùng ngày, lực lượng công an xác định, khống chế và bắt giữ Đắc, thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp. Như vậy, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Đắc khai do đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ. Trước khi gây án, người này đi quan sát các tiệm vàng tại khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh.

“Nợ nần quá nên tôi mới đi cướp, tôi rất hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình đã gây ra, mong pháp luật xem xét và khoan hồng cho tôi”, Nguyễn Minh Đắc khai.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.