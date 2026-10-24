Thiếu niên 17 tuổi bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe, bị phát hiện 8 lỗi vi phạm

(VTC News) -

Nam thiếu niên 17 tuổi tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe máy biển kiểm soát 26AB-448.83 chở hai người không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người điều khiển bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và dừng được phương tiện.

Qua xác minh, người điều khiển xe là L.V.L. (SN 2009, trú tại tỉnh Sơn La), mới 17 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, CSGT xác định L. cùng lúc mắc 8 lỗi vi phạm giao thông, gồm: Không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của CSGT; vượt đèn đỏ; điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn; không có giấy đăng ký xe và điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổng mức phạt dự kiến đối với 8 hành vi trên là 17 triệu đồng nếu tính theo mức trung bình của các khung xử phạt áp dụng cho người thành niên.

Do L. mới 17 tuổi, mức phạt tiền đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi không quá một nửa mức phạt áp dụng cho người thành niên có cùng hành vi vi phạm. Riêng lỗi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ 18 tuổi được áp dụng mức phạt riêng. Theo đó, tổng mức phạt dự kiến đối với L. là 8,75 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT đang tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện liên quan hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Nếu xác định có vi phạm, chủ xe là cá nhân có thể bị phạt dự kiến 9 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với người điều khiển và chủ phương tiện lên tới 17,75 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cảnh báo, hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, vượt đèn đỏ và tăng ga bỏ chạy khi được yêu cầu dừng xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông.