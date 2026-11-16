Jensen Huang lập 'phòng tác chiến', bàn cách trở lại Nvidia

(VTC News) -

Một đồng minh của ông Jensen Huang nói với FT rằng họ đang thành lập “phòng tác chiến” (war room), tập hợp các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa cựu CEO Nvidia trở lại vị trí lãnh đạo công ty. Nhóm này cũng dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

“Những người có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, bên ngoài các phòng nghiên cứu AI tiên phong, đều yêu mến Jensen”, nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông Huang ủng hộ những nỗ lực vận động này.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi FT đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận ông Rene Haas, CEO của hãng sản xuất chip Anh Arm Holdings, để xem xét khả năng kế nhiệm Jensen Huang. Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi về đề nghị bình luận của Reuters ngoài giờ làm việc thông thường.

Jensen Huang

Ông Huang từ chức hôm thứ Năm (12/11), sau khi xuất hiện những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có mối quan hệ bị nghi liên quan đến nữ điệp viên Trung Quốc. Vụ việc làm dấy lên những nghi vấn về hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc là “bôi nhọ”.

Bê bối đẩy nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới vào tình trạng khủng hoảng, đồng thời gây chấn động toàn ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà ông Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thông qua các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính.

Website được lập ra nhằm thúc đẩy chiến dịch rộng khắp với khẩu hiệu “Đưa Jensen trở lại” (Bring Jensen Back) cũng thu hút hơn 150.000 chữ ký, trong đó có nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong ngành công nghệ như Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla; Tim Sweeney, CEO của Epic Games; Travis Kalanick, cựu CEO Uber; và Steve Chen, đồng sáng lập YouTube.

Chiến dịch cho biết hàng chục nghìn người ký tên tự nhận là cổ đông Nvidia, cùng với các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của công ty. Tuy nhiên, website lưu ý rằng những thông tin về tư cách và mối liên hệ với Nvidia đều do người tham gia tự khai báo và chưa được xác minh.

Theo website standwithjensen.com, những người tổ chức và ký tên lo ngại ông Huang có thể đã bị buộc rời khỏi vị trí mà không được thực hiện đầy đủ quy trình xem xét công bằng, thậm chí không có vài ngày để trình bày và bảo vệ quan điểm của mình. Vì vậy, họ yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia giải thích rõ quyết định này.

Những người ủng hộ thừa nhận 33 năm lãnh đạo Nvidia không đồng nghĩa với việc ông Huang đứng ngoài trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng việc xem xét trách nhiệm phải dựa trên bằng chứng, một phiên điều trần công bằng và quyết định có căn cứ.