Mỹ triệu tập cựu CEO Nvidia và Bộ trưởng Thương mại điều trần trước Quốc hội

Ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott cho biết đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và cựu CEO Nvidia Jensen Huang, yêu cầu hai người này ra điều trần về những diễn biến gần đây tại hãng sản xuất chip này.

Trên trang mạng xã hội X, ông Tim Scott nhấn mạnh những thông tin gần đây làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Ông Scott đề nghị triệu tập cựu CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Ông Scott cũng cho biết sẽ cân nhắc sử dụng trát đòi hầu tòa đối với ông Huang nếu cựu lãnh đạo Nvidia không tự nguyện ra điều trần.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh NBC News, bà Kristen Eichamer, người phát ngôn của ông Lutnick, cho biết Bộ trưởng Lutnick tự nguyện đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng để giải đáp các câu hỏi của ủy ban này.

Ông Lutnick đang chịu sự theo dõi sát sao do Bộ Thương mại Mỹ được giao nhiệm vụ thẩm định rủi ro an ninh quốc gia đối với các công ty trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump “bật đèn xanh” cho Nvidia bán các dòng chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch của 3 ủy ban Hạ viện gồm Ủy ban tình báo, Ủy ban đối ngoại và Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc đã gửi văn bản chung triệu tập ông Huang đến phiên điều trần kín dự kiến diễn ra vào ngày 1/12 và 2/12 tới.

Động thái trên được đưa ra sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức ngày 12/11. Áp lực không ngừng gia tăng đối với ông Huang trong những ngày gần đây sau khi xuất hiện thông tin cho rằng CEO Nvidia có quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Hội đồng quản trị của Nvidia đã họp ngày 11/11 để xem xét việc sa thải ông Huang, sau khi có thông tin trước đó cùng ngày rằng ông Huang cũng có quan hệ với một CEO cấp cao của công ty.

Bà Alice Huang bị cáo buộc là gián điệp cho Chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này có liên quan đến vụ gián điệp tại Nvidia, gọi đây là những cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ”.

Thông tin liên quan đến lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip Nvidia tác động đến tâm lý nhà đầu tư, khiến thị trường chứng khoán thế giới biến động. Tiếp nối đà bán tháo trên Phố Wall, đa số các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/11.

Các thị trường châu Á khởi đầu phiên khá tích cực nhưng tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng đã bao trùm khi bước vào thời điểm cuối tuần. Chốt phiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1% xuống 5.290,53 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,6% và đóng cửa ở 23.637,60 điểm, và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,6% xuống 3.634,35 điểm.

Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn chứng khoán Sydney (Australia), Singapore, Wellington (New Zealand), Manila (Philippines) và Mumbai (Ấn Độ). Trong khi đó, các sàn chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) vẫn giữ được sắc xanh.

Tương tự, trên thị trường chứng khoán châu Âu, các sàn chứng khoán London (Anh), Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) mở cửa giảm điểm.