Israel huy động 100.000 quân dự bị, tính mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon

(VTC News) -

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết “mọi phương án vẫn đang được cân nhắc” khi được hỏi về khả năng mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon, sau khi Israel phải đối mặt với một mặt trận mới.

Rạng sáng thứ Hai, Hezbollah phóng 6 quả đạn về phía miền Bắc Israel, kích động Israel tiến hành loạt không kích dữ dội trả đũa nhằm vào Beirut và khu vực miền Nam Lebanon.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tướng Effie Defrin cho biết: “Chúng tôi đã huy động gần 100.000 quân dự bị, hàng chục tiểu đoàn, lữ đoàn và sư đoàn, triển khai bảo vệ biên giới phía bắc và sẵn sàng cho mọi kịch bản, cả phòng thủ lẫn tấn công. Mọi phương án đều được tính tới. Chúng tôi đang liên tục đánh giá tình hình".

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin. Ảnh tư liệu: IDF.

Ông Defrin cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công “hàng chục” trung tâm chỉ huy và bệ phóng của Hezbollah, đồng thời nhắm vào các chỉ huy cấp cao.

Israel nhiều lần không kích các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực năm 2024, cáo buộc lực lượng do Iran hậu thuẫn vi phạm thỏa thuận bằng việc tái tổ chức và tái vũ trang.

Tuy nhiên, quy mô các đợt tấn công gần đây của IDF được đánh giá lớn hơn đáng kể.

“Đêm qua Hezbollah nổ súng. Chúng tôi đã cảnh báo họ. Họ sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Defrin tuyên bố.

Cùng ngày, NDTV đưa tin Mohammad Raad - lãnh đạo khối nghị sĩ của Hezbollah tại Quốc hội Lebanon - đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Ông được xem là một trong những nhân vật cấp cao của Hezbollah tại miền Nam Lebanon.

Trước đó, ông nhiều lần được Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, chỉ định làm người phát ngôn cá nhân.

Mặt trận Lebanon đang trở thành điểm nóng mới trong bức tranh xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông.