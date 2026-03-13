Iran, Israel và Lebanon tan hoang, người dân mất chỗ trú ẩn sau 14 ngày xung đột

Trang chủ
Nhân viên cứu hộ đang khiêng thi thể lên xe sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran của Iran. (Video: AP)
Xung đột tại Trung Đông bùng nổ với cuộc tấn công mở màn của Mỹ và Israel vào Iran khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là người Iran và Lebanon.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), có hơn 1.100 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát cho đến nay.
Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Liban cho biết thêm khoảng 759.300 người đăng ký là dân di cư tạm thời, trong đó 122.600 người đang trú tại 580 trung tâm tạm cư.
Các cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Qana, Hennawiyeh và Zalaya thuộc tỉnh Tyre cũng khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả các nhân viên cứu hộ.
Người dân kiểm tra thiệt hại mà theo họ là do mảnh vỡ của tên lửa của Iran bị đánh chặn rơi xuống tòa nhà ba tầng tại thị trấn Biddya, phía tây Salfit.
Theo thống kê, Iran phóng hơn 1.000 tên lửa và 2.200 UAV cho đến nay trong cuộc xung đột.
Người thân thương tiếc bên quan tài phủ cờ của Mehdi Hosseini, người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Lễ an táng của họ được tổ chức đơn giản vì xung đột vẫn đang tiếp diễn.
Tại Lebanon, hình ảnh người dân khiêng thi thể của thành viên thuộc lực lượng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel đi đến các nghĩa trang không còn quá xa lạ.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của Israel tấn công hơn 200 mục tiêu trên khắp miền tây và trung Iran trong ngày hôm qua.
Sáng 13/3, nhiều vụ nổ lớn cũng được báo cáo ở một số khu vực của Tehran, Esfahan và các thành phố khác.
Người dân kiểm tra hiện trường chi nhánh của Al-Qard Al-Hassan, một tổ chức tài chính phi ngân hàng do Hezbollah điều hành bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở trung tâm Beirut.
