Lebanon cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah

Trong tuyên bố sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết, chính phủ nước này bác bỏ mọi hành động quân sự được phát động từ lãnh thổ Lebanon, nằm ngoài khuôn khổ các thể chế hợp pháp, tái khẳng định quyết định chiến tranh và hòa bình hoàn toàn nằm trong tay nhà nước.

Ông Nawaf Salam thông báo về việc cấm ngay lập tức tất cả các hoạt động an ninh và quân sự của Hezbollah vì chúng nằm ngoài vòng pháp luật, đồng thời buộc lực lượng này phải giao nộp vũ khí cho nhà nước Lebanon.

Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột hôm 1/3, bằng cách phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel, tuyên bố hành động của họ để trả thù cho việc Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Các tuyên bố của Hezbollah trước đó không đề cập rõ ràng về việc tham gia xung đột, trong trường hợp Israel và Mỹ tấn công Iran.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut do Hezbollah kiểm soát và các khu vực khác ở Lebanon, khiến 31 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương. Quân đội Israel tuyên bố đã hạ sát Hussein Moukalled, người đứng đầu cơ quan tình báo của Hezbollah.

Israel cáo buộc Hezbollah phải chịu trách nhiệm về sự leo thang này và tuyên bố lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem là “mục tiêu cần loại bỏ”. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Eyal Zamir khẳng định, cuộc chiến chống lại Hezbollah có thể kéo dài “thêm nhiều ngày nữa”. Trong khi người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết, nước này chưa có ý định phát động cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon trong thời gian ngắn sắp tới.