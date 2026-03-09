(VTC News) -

Khói đen bốc lên từ cơ sở lọc dầu Shahran ở Tehran sau cuộc tấn công của Israel. (Video; Reuters)

Sáng 9/3, quân đội Israel cho biết nước này phát động đợt tấn công mới vào miền trung Iran và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut. Trong khi cuộc tấn công vào Beirut trong đêm qua khiến một số chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng.

Trong tuyên bố hôm 8/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông tin thêm cuộc tấn công nhắm vào 5 chỉ huy thuộc Quân đoàn Lebanon và Quân đoàn Palestine của Lực lượng Quds. Theo IDF, họ được cho là đang gặp nhau tại một khách sạn ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Quân đoàn Lebanon đóng vai trò như trục liên lạc giữa nhóm vũ trang Hezbollah và chính quyền Tehran, đồng thời là một cơ quan hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh và xây dựng lực lượng của Hezbollah.

Ngược lại, các chiến binh Hezbollah bắn vào miền Bắc Israel. Một cuộc tấn công ở Haifa (Israel) gây ra hỏa hoạn gần một trạm biến áp tại một nhà máy lọc dầu địa phương.

Hai người phụ nữ thuộc Hội Trăng lưỡi đỏ Iran đứng khi cột khói dày đặc bốc lên từ vụ tấn công của Mỹ và Israel vào một kho chứa dầu ở Tehran, Iran. (Ảnh AP/Vahid Salemi)

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cùng với Israel quyết định thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran, nhưng Washington sẽ có tiếng nói cuối cùng. “Tôi nghĩ đó là sự đồng thuận… một phần nào đó. Chúng tôi đã nói chuyện. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố sẽ được xem xét”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu Israel có thể tiếp tục cuộc chiến sau khi Mỹ quyết định ngừng các cuộc tấn công hay không, ông Trump nói thêm: "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, người đang bị xét xử trong một vụ án tham nhũng.

“Bibi Netanyahu nên được ân xá ngay lập tức. Tôi nghĩ ông ấy (Herzog) đang làm điều rất tệ khi không làm vậy. Chúng tôi muốn Bibi tập trung vào cuộc chiến, chứ không phải vào một vụ xét xử vô lý”, ông Trump nói, sử dụng biệt danh “Bibi” khi nhắc tới Thủ tướng Israel.

Ông Netanyahu hiện đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm - những cáo buộc mà ông nhiều lần bác bỏ.