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Xuất bản ngày 26/08/2026 09:04 PM
Xuất bản ngày 26/08/2026 09:04 PM

Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz

Iran và Oman nhất trí thiết lập hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz, nhưng không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ mở lại.

Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi công bố sáng 26/8, vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi có cuộc thảo luận liên quan tại Tehran.

Vịnh Oman và vịnh Ba Tư. (Ảnh: Pmf ias)

Vịnh Oman và vịnh Ba Tư. (Ảnh: Pmf ias)

Ông Gharibabadi cho biết hành lang tạm thời có độ rộng 7 dặm, khoảng hơn 11 km. Lối vào và một phần lối ra của hành lang, đi qua vùng biển Iran. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nêu rõ việc đạt được đồng thuận giữa Tehran và Muscat về thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz, không có nghĩa là tuyến hàng hải này sẽ được mở lại.

Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, Tehran đã phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả.

Hiện tại, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức rất thấp, chỉ khoảng vài tàu mỗi ngày, chưa bằng 1/10 so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra.

Bá Thi(VOV-Cairo)

Link: https://vov.vn/the-gioi/iran-va-oman-nhat-tri-lap-hanh-lang-tam-thoi-qua-eo-hormuz-post1327625.vov

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