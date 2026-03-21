Iran sẵn sàng hỗ trợ tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz

Theo Kyodo News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng tạo điều kiện để tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới - và các cuộc đàm phán với Tokyo về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo News ngày 20/3, ông Araghchi khẳng định: “Chúng tôi chưa phong tỏa eo biển, tuyến đường này vẫn mở”.

Ông cũng nhấn mạnh Iran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà muốn một sự chấm dứt toàn diện và lâu dài cho cuộc chiến.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqhchi. (Nguồn: Reuters)

Theo ông, dù chưa đóng eo biển Hormuz, Iran đã áp đặt một số hạn chế đối với tàu của các nước tham gia tấn công nước này, đồng thời vẫn hỗ trợ các quốc gia khác trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng. Tehran cũng sẵn sàng bảo đảm an toàn cho các nước như Nhật Bản nếu họ phối hợp với Iran.

Nhật Bản hiện phụ thuộc vào Trung Đông hơn 90% nhu cầu dầu thô, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông Araghchi cho biết vấn đề tàu Nhật đi qua tuyến đường này đã được bàn trong cuộc gặp gần đây với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, song các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và chưa thể công bố chi tiết.

Về xung đột, Iran bác bỏ các đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải đi kèm cam kết không tái diễn tấn công và có bồi thường thiệt hại.

Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, lên án các cuộc tấn công, đồng thời đánh giá cao lập trường “cân bằng, công bằng” của Tokyo và mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. (Nguồn: AP)

Ông cho biết một số quốc gia đang nỗ lực làm trung gian hòa giải và Iran sẵn sàng xem xét mọi sáng kiến. Tuy nhiên, ông cũng nhận định phía Mỹ chưa thể hiện rõ thiện chí cho một giải pháp thực chất.

Trước đó, ngày 19/3, Nhật Bản cùng nhiều nước châu Âu đã ra tuyên bố chung, cam kết triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham gia những nỗ lực cần thiết để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz", tuyên bố chung nêu rõ, đồng thời hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia kế hoạch chuẩn bị.