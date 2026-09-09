iPhone màn hình gập sẽ có tên gọi là gì?

(VTC News) -

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ ra mắt trong thời gian tới, và câu hỏi lớn hiện nay không chỉ xoay quanh thời điểm phát hành hay mức giá, mà còn là tên gọi của sản phẩm này. Trong thời gian qua, nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó hai cái tên nổi bật nhất là “iPhone Ultra” và “iPhone Fold”.

Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cho biết, nhiều nhân viên trong Apple thường gọi sản phẩm này là “iPhone Ultra”, tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng đây chưa chắc đã là tên gọi chính thức. Gần đây, trang MacRumors đã đưa ra một ứng cử viên mới: “iPhone Duo”.

Hiện tại, chưa có thông tin xác nhận nào cho thấy “Duo” sẽ là tên gọi cuối cùng, và đây vẫn chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử của Apple, cái tên này có thể hợp lý.

Trong những năm 90, Apple đã từng phát hành dòng máy tính xách tay PowerBook Duo, và gần đây hơn là bộ sạc MagSafe Duo. Từ “Duo” có thể ám chỉ đến hai màn hình gập lại với nhau như một cuốn sách.

Tuy nhiên, cái tên này cũng gặp phải một số vấn đề. Microsoft đã sử dụng “Surface Duo” cho điện thoại màn hình kép của họ, trong khi Intel đã có bộ vi xử lý Core Duo từ nhiều năm trước, điều này có thể khiến Apple không muốn liên tưởng đến những sản phẩm này.

Ngoài ra, các lựa chọn khác như “iPhone Ultra” và “iPhone Fold” cũng không hoàn toàn mới mẻ, khi Samsung đã sở hữu tên gọi “Ultra” cho Galaxy S Ultra và “Fold” cho Galaxy Z Fold.

Mặc dù vậy, từ “Ultra” lại rất phù hợp với cách đặt tên cao cấp của Apple, đã được sử dụng cho Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra và các chip dòng M cao cấp (M5 Ultra).

Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa để biết được câu trả lời cho câu hỏi này. Tại sự kiện mùa thu của Apple với chủ đề “Bất ngờ và Tỏa sáng” sắp diễn ra, chiếc điện thoại gập được đồn đoán sẽ xuất hiện cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.