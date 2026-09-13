iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Những thay đổi đáng chú ý trên thế hệ mới

(VTC News) -

Diện mạo của máy thay đổi ra sao?

Hai máy dùng màn hình 6,3 inch và 6,9 inch, thiết kế nguyên khối nhôm, Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Kích thước khác nhau hướng người mua tới lựa chọn giữa thân máy gọn hơn và không gian hiển thị rộng hơn.

Dynamic Island nhỏ gọn, mặt trước thoáng hơn

Khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được Apple tinh chỉnh thu nhỏ đáng kể, giúp tối ưu không gian hiển thị cho mặt trước. Nhờ phần khuyết chiếm ít diện tích hơn, tổng thể màn hình trở nên thoáng đãng, mang lại trải nghiệm thị giác trọn vẹn và không bị gián đoạn.

Khu vực Dynamic Island đã được thu nhỏ.

Đáng chú ý, tính năng này nay đã có thể hiển thị đồng thời tối đa ba Live Activities. Người dùng có thể theo dõi cùng lúc hướng dẫn chỉ đường, cập nhật tỷ số thể thao hay điều khiển nhạc đang phát ngay trên cùng một khu vực tiện lợi và trực quan.

Bốn màu mới tạo dấu ấn iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay gây ấn tượng với bốn màu sắc sang trọng bao gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và đặc biệt là phiên bản Đỏ Burgundy. Mỗi gam màu của dòng thiết bị đều được Apple chế tác tỉ mỉ, giúp tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp cao cấp và thiết kế kim loại bền bỉ đặc trưng của dòng sản phẩm.

Bốn tùy chọn màu sắc mới mang đến diện mạo sang trọng.

Nếu bạn là người yêu thích sự tối giản và vẻ ngoài kín đáo, sắc Đen hoặc Bạc sẽ là những lựa chọn an toàn nhưng không kém phần thanh lịch. Trong khi đó, tông màu Băng Thanh hay Đỏ Burgundy lại phù hợp để người dùng tạo dấu ấn cá nhân nổi bật giữa đám đông.

Cụm camera Pro Fusion có gì mới?

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gồm ba cảm biến 48MP Pro Fusion: Main, Ultra Wide và Telephoto. Camera Fusion Main lần đầu hỗ trợ khẩu độ thay đổi với bốn mức là 1.48, 1.8, 2.8 và 4.0, cho phép máy điều chỉnh lượng sáng, chiều sâu trường ảnh.

Hệ thống camera với khẩu độ biến thiên mới.

Với người dùng thường chụp chân dung, ảnh nhóm hoặc muốn chủ động vùng nét, khẩu độ biến thiên này bổ sung một công cụ kiểm soát ngay khi chụp. Nếu bạn chỉ thích chụp nhanh tự động và hiếm khi dùng các thiết lập chuyên sâu, thì hệ thống camera mới không phải là lý do thiết yếu để nâng cấp máy.

Những điểm đáng chú ý trên iPhone 18

Sức mạnh bên trong iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là A20 Pro (2nm) cùng tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới. Apple hướng cấu hình này tới tác vụ nặng như xử lý AI trên thiết bị, đồ họa và game. Cấu hình này tỏ ra hữu ích với người dùng thường xuyên chỉnh sửa nội dung, video hoặc chạy ứng dụng nặng.

Về pin, Apple Việt Nam công bố iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 43 giờ xem video, đây là số liệu xem video, không phải thời gian sử dụng hỗn hợp thực tế. Tại Việt Nam, giá niêm yết khởi điểm là 38.990.000 đồng cho dòng 18 Pro và 41.990.000 đồng cho 18 Pro Max.

Nơi mua iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Với mức giá khởi điểm được công bố là gần 39 triệu đồng, người mua nên ưu tiên nơi bán công bố rõ nguồn gốc, phiên bản dung lượng, giá và điều kiện bảo hành. Apple cho biết bộ đôi này đã được mở đặt trước tại Việt Nam từ 19h00 ngày 12/9 và có hàng từ 18/9.

CellphoneS đã cập nhật đầy đủ thông tin về hai mẫu máy mới. Bạn có thể đăng ký nhận tin ngay từ ngày 10/9 để không bỏ lỡ các chương trình ưu đãi và giá bán chi tiết khi sản phẩm ra mắt. Khi máy chính thức lên kệ, người dùng nên chủ động so sánh giá theo từng phiên bản dung lượng và chính sách khuyến mãi thực tế tại thời điểm mua.