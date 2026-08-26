'Huyền thoại nhạc đồng quê' Dolly Parton qua đời

Ngày 26/8, PEOPLE đưa tin nữ ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại Dolly Parton qua đời ở tuổi 80. Cháu trai bà, Bryan Seaver, thông báo tin buồn trong một video đăng trên Instagram cùng ngày. Theo Bryan, đây là thông báo mà Dolly Parton từng yêu cầu anh thực hiện từ nhiều năm trước.

Ca sĩ, nhạc sĩ Dolly Parton.

Bryan cho biết đau buồn trước sự ra đi của nữ ca sĩ. Anh nhớ lại những năm đầu thập niên 1980 khi còn nhỏ và theo Dolly Parton đi lưu diễn. Theo Bryan, bà không chỉ mở ra cơ hội cho gia đình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người theo đuổi ước mơ trên khắp thế giới.

Gia đình Parton cho biết nữ ca sĩ để lại nhiều ký ức đẹp với người thân và hàng triệu khán giả. Hình ảnh của bà gắn liền với truyền hình, các album, đĩa CD và danh sách nhạc của nhiều thế hệ, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống công chúng.

Ngày 21/8, Dolly Parton từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe và thừa nhận bản thân gặp nhiều vấn đề trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cho biết sức khỏe suy giảm rõ rệt sau khi chồng qua đời vào tháng 3/2025.

Dolly Parton tiết lộ trong thời gian chăm sóc chồng, bà gần như không chú ý đến sức khỏe của mình. Nữ ca sĩ cũng từng gặp các vấn đề sức khỏe từ đầu những năm 1980 và nhiều lần đối mặt với khó khăn liên quan đến cân nặng.

Dù vậy, Dolly Parton vẫn khẳng định muốn tiếp tục làm việc. Bà cho biết bản thân còn nhiều dự định và sẽ cố gắng thực hiện chúng trong khả năng của mình.

Dolly Parton sinh năm 1946 tại Tennessee, Mỹ, trong gia đình có 12 người con. Bà từng chia sẻ gia đình không đến mức thiếu đói nhưng đôi khi không có đủ thức ăn.

Nhan sắc Dolly Parton lúc trẻ.

Từ năm 6 tuổi, Dolly Parton bắt đầu chơi cây guitar đầu tiên và hát trong nhà thờ của ông ngoại. Một năm sau, bà bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Dolly Parton chuyển đến Nashville năm 1964, biểu diễn tại các câu lạc bộ và sáng tác cho nhiều nghệ sĩ. Bước ngoặt đến khi ngôi sao nhạc đồng quê Porter Wagoner mời bà tham gia chương trình The Porter Wagoner Show và giúp bà có được hợp đồng thu âm.

Năm 1967, Dolly Parton phát hành album đầu tay Hello, I’m Dolly. Sau đó, bà liên tục ghi dấu ấn với những ca khúc nổi tiếng như I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene...

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Dolly Parton trở thành nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 160 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Bà từng khẳng định mình luôn xem bản thân là nghệ sĩ nhạc đồng quê bởi xuất thân từ vùng quê Tennessee, đồng thời coi âm nhạc là cách thể hiện tâm hồn và kể những câu chuyện khó nói thành lời.