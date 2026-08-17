Nữ diễn viên đình đám qua đời ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp và người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng.

Đại diện của Hayden Panettiere chính thức xác nhận thông tin này thông qua tuyên bố từ phía gia đình.

Ông Alan Panettiere - cha của nữ diễn viên chia sẻ trong niềm xót xa vô hạn: “Chúng tôi vô cùng đau đớn khi phải thông báo về sự ra đi của Hayden yêu quý. Con gái tôi là một nguồn sáng tuyệt vời, một nguồn năng lượng sống dạt dào. Hayden đã mang lại tình yêu và niềm vui vô bờ bến cho những người xung quanh cũng như hàng triệu khán giả qua màn ảnh”.

Nữ diễn viên qua đời vào Chủ nhật (16/8). Hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được phía gia đình công bố.

Hayden Panettiere bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1994 qua bộ phim truyền hình One Life to Live, trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng lúc mới 9 tuổi với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Công chúa Dot trong phim hoạt hình A Bug’s Life (1998).

Cô thực sự vươn tầm ngôi sao quốc tế khi đảm nhận vai nữ sinh sở hữu khả năng siêu phục hồi trong series đình đám Heroes (2006). Tiếp đó, vai diễn trong phim truyền hình âm nhạc Nashville (2012-2018) đã mang về cho cô nhiều sự thừa nhận về tài năng diễn xuất.

Song song với sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, đời tư của Hayden Panettiere gặp không ít sóng gió. Cô sinh con gái Kaya Evdokia Klitschko vào cuối năm 2014 cùng hôn phu cũ - cựu tay đấm quyền anh Wladimir Klitschko. Năm 2018, nữ diễn viên phải trao quyền nuôi con cho Klitschko để tập trung điều trị chứng trầm cảm sau sinh cùng những khủng hoảng tâm lý nặng nề. Dù con gái sống ở châu Âu, cô vẫn luôn duy trì mối quan hệ gắn kết và thường xuyên liên lạc với con.

Trước khi qua đời, Hayden Panettiere vừa ra mắt cuốn sách cá nhân, nơi cô dũng cảm chia sẻ về cuộc đấu tranh với chứng nghiện rượu, hành trình vượt qua nỗi đau mất đi người em trai ruột, cũng như những áp lực khủng khiếp khi phải đối mặt với sự nổi tiếng từ quá sớm. Sự ra đi của Hayden Panettiere để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho nền điện ảnh thế giới”.

Clip báo chí đưa tin Hayden qua đời (nguồn: news)