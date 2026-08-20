Huế hợp nhất 2 sở, kết thúc hoạt động Ban Đô thị HĐND thành phố

(VTC News) -

Chiều 20/8, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP Huế thông qua việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tình gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

HĐND TP Huế thông qua việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất 2 Sở Văn hoá Thể thao và Sở Du lịch. (Ảnh: M.T)

Việc hợp nhất được xác định sẽ tạo một đầu mối quản lý thống nhất, gắn kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển văn hóa, thể thao với quảng bá và phát triển du lịch.

Trước đó, theo tờ trình của UBND TP Huế, việc quản lý tách biệt giữa hai cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch thời gian qua bộc lộ một số hạn chế như công tác quy hoạch chiến lược bị phân tán, có sự chồng chéo trong quản lý và tổ chức sự kiện, nguồn lực tài chính và nhân lực bị phân tán.

Sau khi hợp nhất, UBND TP Huế sẽ có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Huế thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các ban HĐND thành phố.

Theo đó, 4 ban HĐND TP Huế được sắp xếp, tổ chức lại thành 3 ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động Ban Đô thị.

Việc sắp xếp này giúp HĐND TP Huế giảm 1 ban, tương ứng giảm 25% số ban HĐND thành phố.

Cùng với đó, số vị trí, chức danh hoạt động chuyên trách tại các ban HĐND thành phố giảm 3 vị trí, tương ứng giảm 21,4% số đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách.

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của Ban Đô thị HĐND TP Huế được chuyển giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các ban HĐND TP Huế nhằm giảm tổ chức bên trong, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, đồng thời tạo điều kiện bố trí nhân sự vào những vị trí đang thiếu.