Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ

Ngày 5/10, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã công bố thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương (thành viên Hội đồng thành viên) bị khởi tố.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương. (Ảnh: A.X)

Theo đó, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại công ty và thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương.

Theo nội dung văn bản số 2846/CSKT-P5, quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương được Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành ngày 28/9.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin việc khởi tố bà Hương liên quan đến trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, trước khi chuyển về Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Năm 2024, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bà Hương bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định một nhóm người sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Tháng 6/2024, bà Hương bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hương. Tháng 8/2024, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Hương. Bà Hương được xác định có vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập, không trung thực, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai.