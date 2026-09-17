Houthi tung video bắn hạ F-15SA hiện đại nhất của Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Video đầy đủ về vụ bắn hạ tiêm kích F-15SA.

Video cho thấy trước khi bị trúng tên lửa phòng không, tiêm kích F-15SA của Ả Rập Xê Út phóng pháo sáng để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nỗ lực né tránh và đánh lừa tên lửa không mang lại kết quả khi tên lửa lao đến và phát nổ ở khoảng cách gần khiến tiêm kích bốc cháy.

Hiện tại, chưa rõ tổ bay có kịp thoát hiểm khỏi tiêm kích trước khi bốc cháy hay không. Hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay cho thấy tay súng Houthi nhấc phần đuôi tiêm kích có in hình quốc kỳ Ả Rập Xê Út với số hiệu 5539, cho thấy đây là tiêm kích đa năng F-15SA thuộc biên chế Phi đoàn số 55 đóng quân tại căn cứ King Khalid.

Trước đó, lực lượng Houthi thông báo chiếc F-15 của Ả Rập Xê Út bị bắn hạ khi đang thực hiện hoạt động thù địch nhằm hỗ trợ cuộc huy động quân sự của quốc gia này tại Taiz và Marib.

Phiên bản F-15SA có tổ lái 2 người, được chế tạo riêng theo yêu cầu từ Ả Rập Xê Út, bổ sung một số hệ thống không xuất hiện trên mẫu F-15E nguyên bản của Mỹ. Điều này khiến F-15SA được xem là một trong những biến thể F-15 hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Xác máy bay chiến đấu F-15SA của Ả rập Xê út. (Ảnh: Reuters)

Kể từ giao tranh ác liệt bùng phát trở lại tại Yemen hồi tháng 7, đây là lần đầu tiên Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út. Trong đợt giao tranh này, Houthi đánh bật quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ra khỏi nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, giành toàn quyền kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi đe dọa xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Ả Rập Xê Út. Gần đây, quốc gia này buộc chuyển hướng xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư ở phía đông sang biển Đỏ ở phía tây, do eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa vì cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran. Với việc lực lượng Houthi kiểm soát phía tây, xuất khẩu của Ả Rập Xê Út đang bị đe dọa từ cả 2 phía.

Theo người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree, lực lượng của họ còn tấn công căn cứ không quân của Ả Rập Xê Út ở Khamis Mushait và nhiều cơ sở dầu khí của Aramco ở Yanbu bằng máy bay không người lái cùng tên lửa đạn đạo hôm 16/9.