Houthi tiến dọc bờ biển Yemen, đe dọa tuyến dầu của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ

(VTC News) -

Động thái này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb, trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất thế giới.

Các nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen cho biết Houthi tiến tới quần đảo Hanish, đồng thời lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đang di chuyển về phía nam, hướng tới Dhubab và đảo Perim, những vị trí có vai trò then chốt trong việc kiểm soát Bab el-Mandeb.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Nếu Houthi kiểm soát tuyến đường biển này, Iran được cho là có thể giành thêm lợi thế trong xung đột với Mỹ, khi nguồn cung dầu qua tuyến vận chuyển quan trọng khác bị hạn chế. Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, hiện phụ thuộc nhiều hơn vào tuyến Biển Đỏ sau khi xung đột khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg cảnh báo việc Houthi kiểm soát Mocha khiến lực lượng này hiện diện trực tiếp gần một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới, gây quan ngại nghiêm trọng về tự do hàng hải. Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Houthi là “công cụ của Iran”, trong khi Houthi khẳng định các hoạt động của họ mang tính phòng vệ và sẽ chấm dứt nếu các cuộc tấn công nhằm vào Yemen dừng lại.

Lo ngại nguồn cung bị gián đoạn đẩy giá dầu Brent tăng tới 4%, vượt 105 USD/thùng. Giá dầu diesel trung bình tại Mỹ cũng lần đầu tiên vượt 6 USD/gallon.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Washington gần đây cho biết đạt tiến triển trong việc đưa tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nhưng hoạt động hàng hải tại đây lại giảm mạnh sau khi giao tranh nối lại. Dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ 7 tàu đi qua eo biển này hôm 9/9, bằng nửa mức trung bình 10 ngày.

Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến sự sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11, đồng thời cáo buộc Iran tìm cách tác động đến kết quả bầu cử. Trong khi đó, Pakistan chuyển tới Iran cảnh báo từ Ả Rập Xê Út, đề nghị Tehran kiềm chế Houthi nhằm ngăn cuộc khủng hoảng tiếp tục lan rộng.