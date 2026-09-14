Tin nóng thế giới hôm nay 14/9: Xung đột lên cao, Ả Rập Xê Út không kích Houthi

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng Nga, Ukraine và Mỹ nối lại đàm phán, diễn biến xung đột tại Yemen khi Ả Rập Xê Út không kích Houthi và cuộc tranh luận về tốc độ phát triển AI tại Mỹ.

Ả Rập Xê Út tấn công Houthi

Giao tranh tại Yemen tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực ven Biển Đỏ và chuẩn bị cho khả năng tấn công thành phố chiến lược Marib. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi.

Houthi gần đây giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha và đảo Mayun trên eo biển Bab el-Mandab, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải trên một trong những tuyến vận chuyển quan trọng của thế giới.

(Ảnh minh hoạ)

Theo tuyên bố của Houthi, Ả Rập Xê Út ngày 13/9 tiến hành hơn 50 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng này, đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Nam Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, chính quyền Yemen tập trung lực lượng và vũ khí bảo vệ Marib, nơi có hơn 2 triệu người sinh sống cùng các căn cứ quân sự, mỏ dầu khí và một nhà máy điện quan trọng.

Nga hé lộ thời điểm có thể diễn ra đàm phán ba bên về Ukraine

Ngày 13/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva không loại trừ khả năng các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ có thể được nối lại vào tháng 10.

Ông Peskov cho biết Nga hy vọng khởi động lại hình thức đàm phán ba bên từng được tổ chức tại Geneva vào tháng 2, sau hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao sau đó rơi vào bế tắc và chưa đạt được đột phá đáng kể.

Điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang nói cụ thể về tương lai có thể dự đoán được. Tức là, tất nhiên có lẽ sẽ vào tháng 10”, ông Peskov nói.

Những phát biểu này được đưa ra sau các cuộc gặp giữa đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Nga và Ukraine. Moskva cho rằng các cuộc thảo luận gần đây mang tính xây dựng, trong khi Kiev cũng từng đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật, huy động pháo và tên lửa

Ngày 14/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị pháo binh và tên lửa.

Cuộc diễn tập sử dụng nhiều hệ thống vũ khí, gồm máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn.

Triều Tiên tổ chức tập trận với nhiều loại pháo và tên lửa. (Ảnh: Reuters)

KCNA cho biết cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến và tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hàng hải chung kéo dài 5 ngày.

Trước đó, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển ngoài khơi bờ đông. Bình Nhưỡng cũng từng tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật trong những tuần gần đây.

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo nghiêm trọng về trí tuệ nhân tạo

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những cảnh báo nghiêm trọng nhất về nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) gây hậu quả thảm khốc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục phát triển công nghệ để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Ireland, ông Trump cho rằng Mỹ có thể xây dựng các “hàng rào an toàn” nhưng không nên để những lo ngại về rủi ro cản trở tốc độ phát triển AI.

“Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc về AI”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho rằng nước nào giành ưu thế về AI sẽ có lợi thế lớn trong tương lai.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo tốc độ phát triển AI có thể khiến các biện pháp an toàn không theo kịp năng lực của công nghệ. Ông kêu gọi tăng cường đánh giá độc lập, xây dựng tiêu chuẩn chung và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an toàn AI.

Cuộc tranh luận tại Mỹ hiện tập trung vào việc cân bằng giữa kiểm soát rủi ro AI và duy trì lợi thế cạnh tranh công nghệ trước Trung Quốc.