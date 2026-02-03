Bảng giá xe Honda CR-V mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

Honda CR-V ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1995 với cấu hình 5 chỗ ngồi. Đến năm 2017, mẫu Crossover này phát triển thêm cấu hình 7 chỗ, mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng.

Tháng 3/2018, Honda CR-V được đưa về Việt Nam với ưu đãi thuế 0% và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Đây được coi là một trong những mẫu xe thành công nhất của Honda tại thị trường Việt Nam, gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Honda CR-V đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào cuối tháng 10/2023. Xe có 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước (7 chỗ ngồi) và 1 phiên bản Hybrid cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan (5 chỗ ngồi), đáp ứng mọi nhu cầu từ gia đình trẻ đến những khách hàng khó tính nhất.

Mẫu xe có 7 màu sơn ngoại thất gồm đen, xám, titan, trắng ngà, xanh, trắng ngọc và đỏ.

Tổng thể ngoại hình của Honda CR-V mới trông thể thao và bắt mắt hơn thế hệ trước. Sự đổi mới này thể hiện ngay ở khu vực mặt tiền với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, họa tiết bên trong và viền sơn đen.

Cản trước thiết kế dạng lưới tổ ong cứng cáp. Hệ thống chiếu sáng xe dạng LED, thiết kế thanh mảnh, mang đến diện mạo sang chảnh hơn cho chiếc SUV.

Phía sau vô-lăng, CR-V trang bị màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao, còn 2 bản dưới là màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 7 - 9 inch, tùy phiên bản, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Honda CR-V thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ:

Bản máy xăng 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 140 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 240 Nm tại 1.700 - 5.000 vòng/phút. Hộp số sử dụng loại hộp số CVT, hai bản G và L dẫn động FWD. Bản L AWD dẫn động 4 bánh.

Bản 2.0 Hybrid i-MMD bao gồm động cơ đốt trong dung tích 2.0L, công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút và 183 Nm mô-men xoắn kết hợp mô-tơ công suất 181 mã lực tại 4.500 vòng/phút và 350Nm mô-men xoắn. Khi kết hợp cả hai cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Hộp số sử dụng loại hộp số e-CVT, dẫn động FWD.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật của gói Honda Sensing (đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch); hỗ trợ đổ đèo; cảm biến va chạm trước và sau; cảnh báo áp suất lốp hay cảnh báo buồn ngủ… như đời cũ. Ngoài ra, xe còn được bổ sung thêm sung camera 360 độ.

Bảng giá xe Honda CR-V mới nhất tháng 2/2026

Phiên bản Giá niêm yết (Tỷ VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP Khác Honda CR-V G 1,029 1,175 1,154 1,135 Tặng 80 triệu đồng Honda CR-V L 1,099 1,253 1,154 1,212 Tặng 80 triệu đồng Honda CR-V L AWD 1,250 1,422 1,397 1,378 Honda CR-V e:HEV RS 1,259 1,432 1,407 1,388

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Điều kiện ưu đãi: Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 28/02/2026.