(VTC News) -

Đây là cột mốc đáng chú ý bởi trước đó, các phiên bản sử dụng công nghệ hybrid của dòng xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Việc nội địa hóa không chỉ giúp hãng xe Nhật chủ động hơn về nguồn cung mà còn cho thấy cam kết dài hạn trong lộ trình xanh hóa phương tiện tại thị trường Việt Nam.

Honda CR-V e:HEV.

Thay đổi lớn nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của phiên bản e:HEV L, đặt dưới bản RS hiện hữu. Bước đi này giúp dải sản phẩm xe lai của Honda trở nên đa dạng hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhóm khách hàng ưu tiên hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng không quá khắt khe về các gói trang bị ngoại thất thể thao.

Bên cạnh đó, Honda cũng bổ sung thêm tùy chọn màu đỏ mới, mang lại diện mạo trẻ trung và nổi bật hơn cho dòng SUV vốn đã rất quen thuộc này.

Khoang nội thất rộng rãi và hiện đại hơn nhờ cần số dạng nút bấm.

Về nội thất, khoang lái của CR-V e:HEV 2026 ghi điểm với sự biến mất của cần số truyền thống, thay thế bằng hệ thống chuyển số bằng nút bấm điện tử.

Nâng cấp này không chỉ giúp khu vực bệ trung tâm trở nên tối giản, hiện đại mà còn tối ưu hóa không gian sử dụng, giúp người lái thao tác nhanh chóng và chính xác hơn. Đây cũng là trang bị chỉ có trên phiên bản ở thị trường Việt Nam.

Khu vực hàng ghế sau được trang bị đầy đủ cửa gió điều hòa riêng biệt và cổng sạc USB.

Những chi tiết nhỏ như lưới tổ ong che cửa gió điều hòa, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch hay hiển thị kính lái HUD trên bản cao cấp vẫn được duy trì, kết hợp với ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí, tạo nên không gian tiện nghi và rộng rãi.

Sức mạnh của CR-V e:HEV đến từ sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson và hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 nm. Riêng phần mô-tơ điện kéo (mô-tơ trực tiếp dẫn động bánh xe) cung cấp công suất tối đa là 181 mã lực (tương đương 135 kW).

Thiết kế phía sau của Honda CR-V e:HEV.

Hệ thống này cho phép xe vận hành linh hoạt ở nhiều chế độ, từ thuần điện trong phố đến kết hợp mạnh mẽ trên đường trường, giúp tiết kiệm nhiên liệu tới 30% so với xe thuần xăng.

Độ vọt và khả năng cách âm của hệ truyền động hybrid tiếp tục là thế mạnh giúp mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C vốn đang rất chật chội. Điểm khác biệt trên CRV e HEV so với phiên bản máy xăng, để nhường chỗ cho phần lắp đặt pin, không gian sẽ chỉ còn 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ ngồi như trước.

Không gian điều khiển hiện đại của CR-V e:HEV với đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình HUD và hệ thống nút bấm chuyển số mới.

Về an toàn, gói công nghệ Honda SENSING vẫn hiện diện trên tất cả các phiên bản hybrid với đầy đủ các tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn.

Bản lắp đặt tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đặc biệt, bản RS vẫn sở hữu hệ thống đèn pha thích ứng thông minh ADB, giúp tối ưu tầm nhìn đêm mà không gây chói mắt cho xe ngược chiều. Các tính năng như camera 360 độ, quan sát làn đường LaneWatch hay 8 túi khí quanh xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP cho mọi hành khách.

Hiện tại, Honda Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức của mẫu xe này. Theo kế hoạch, những chiếc Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý từ ngày 11/02/2026.

Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành đặc biệt cho các bộ phận cốt lõi của hệ thống hybrid lên tới 5 năm hoặc 150.000 km, như một lời khẳng định về chất lượng và độ bền của pin cũng như mô-tơ điện tại điều kiện vận hành ở Việt Nam.