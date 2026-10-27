PVEP phối hợp Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, tặng quà người dân Hà Tĩnh

(VTC News) -

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Y tế Tiên Điền, với sự tham gia của đoàn công tác PVEP do ông Ngô Khánh Xạ, Phó Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn, cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Tại chương trình, người dân xã Nghi Xuân và Tiên Điền được khám tổng quát, kiểm tra tim mạch, mắt, tai mũi họng và tư vấn các vấn đề sức khỏe phù hợp với tình trạng thực tế. Các bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, đồng thời khuyến nghị người dân tiếp tục kiểm tra tại cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

PVEP và Bệnh viện Bạch Mai trở thành đối tác chiến lược.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đoàn công tác còn cấp phát thuốc và trao quà động viên người dân. Lực lượng đoàn viên, thanh niên PVEP trực tiếp hỗ trợ tổ chức, hướng dẫn người dân làm thủ tục, di chuyển giữa các khu vực khám và nhận quà, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa đội ngũ y, bác sĩ đến trực tiếp với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Hoạt động không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh và phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe.

Đại diện người dân tham gia chương trình bày tỏ sự phấn khởi khi được khám bệnh, tư vấn miễn phí và nhận quà. Với những gia đình còn khó khăn, đây là sự động viên thiết thực, giúp họ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Thông qua chương trình, PVEP tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát huy tinh thần nghĩa tình của người lao động Petrovietnam. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở y tế góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.