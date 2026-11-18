(VTC News) -

Ngày 18/11, tại xã Trung Chính, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao thực địa 5 khu đất hoàn trả cho các cơ sở tôn giáo thuộc Giáo xứ Tử Nê, các giáo họ Hương La, Ngọc Cục, Bái Giang và Nhà tình thương Hương La, đại diện tiếp nhận là Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Các công trình thuộc Giáo xứ Tử Nê, các giáo họ Hương La, Ngọc Cục, Bái Giang và Nhà tình thương Hương La nằm trong phạm vi phải di dời, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Để bảo đảm tiến độ dự án, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo sớm nhận đất, triển khai xây dựng công trình tại vị trí mới.

Đến nay, UBND xã Trung Chính đã cấp 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 36.491,3 m². Trong đó, khu đất hoàn trả Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê có diện tích 11.197 m²; Nhà thờ Giáo họ Ngọc Cục 4.523 m²; Nhà tình thương Hương La 11.631,5 m²; Nhà thờ Giáo họ Hương La 5.990 m² và Nhà thờ Giáo họ Bái Giang 3.149,8 m².

Các khu đất đã được xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa, tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các đơn vị tôn giáo kiểm tra sơ đồ, vị trí các khu đất hoàn trả tại khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Hiện Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê và Nhà tình thương Hương La đang được thi công. Các công trình nhà thờ giáo họ Bái Giang, Ngọc Cục và Hương La đang triển khai ép cọc ly tâm thử nghiệm.

Cùng với việc bố trí đất xây dựng công trình mới, các điểm sinh hoạt tôn giáo tạm thời của Giáo xứ Tử Nê, giáo họ Bái Giang và Hương La đã được cải tạo, sửa chữa, bàn giao từ ngày 12/10 và đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, các tổ chức chịu ảnh hưởng trong quá trình triển khai.

Đại diện các bên ký biên bản bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Phan Thế Tuấn mong muốn Tòa Giám mục Bắc Ninh, các giáo xứ, giáo họ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh, Linh mục Nguyễn Văn Khiêm cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng trong việc bố trí, bàn giao đất để xây dựng các công trình tôn giáo tại vị trí mới rộng rãi, khang trang hơn.

Linh mục Nguyễn Văn Khiêm cũng mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ trong quá trình triển khai xây dựng, sớm hoàn thiện các công trình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của bà con giáo dân.