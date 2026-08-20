Hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay 1.000 tỷ đồng vốn làm ăn

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, nêu tại hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, sáng 20/8.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết đợt đặc xá năm 2026 được triển khai trong thời gian gấp nhưng các cơ quan đã hoàn tất hồ sơ, quy trình xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 người, để họ trở về xã hội, sum họp với gia đình từ ngày 1/6.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công an và kết quả theo dõi tại các địa phương, đến thời điểm này, trong số gần 10.000 người được đặc xá chỉ có một trường hợp tái phạm, chiếm 0,01%. Tình hình an ninh, trật tự liên quan công tác đặc xá được bảo đảm. Cả nước hiện xây dựng được 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều mô hình được triển khai như “3 giảm, 4 giữ”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng”, “Doanh nhân với an ninh, trật tự”, “5 đồng hành” và “Câu lạc bộ bạn giúp bạn”.

Chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng cũng đạt kết quả tích cực. Đến nay, hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đặc xá; bảo đảm mọi phạm nhân có cơ hội bình đẳng trong lao động, cải tạo và hướng thiện. Công tác đặc xá phải gắn chặt với tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ người được đặc xá tiếp cận việc làm và nguồn vốn chính thức.

Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội được đề nghị sớm trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22 theo hướng mở rộng đối tượng, thời gian và mức vốn vay. Phó Thủ tướng đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình tạo điều kiện để người được đặc xá ổn định cuộc sống, không kỳ thị hoặc xa lánh họ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ sở giam giữ trong Công an Nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục phạm nhân; đối chiếu các quy định, diện đối tượng được đề nghị đặc xá để phạm nhân lao động, cải tạo tốt, có cơ hội, điều kiện được xét duyệt, đề nghị đặc xá.

Đồng thời, các đơn vị kịp thời động viên những phạm nhân chưa được đặc xá để họ yên tâm chấp hành án, tích cực học tập, lao động, cải tạo, hướng thiện, sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn các cơ sở giam giữ, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau đặc xá.

Sau khi đặc xá, lực lượng công an phối hợp với các ngành, các cấp, UBND các địa phương và tại các địa bàn cơ sở tổ chức nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người được đặc xá; phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống.