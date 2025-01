Đèn lồng dài 70m của Hội An giành giải nhất cuộc thi đèn lồng quốc tế

(VTC News) -

Lễ hội Ánh sáng phương Đông khai mạc tại Vinhomes Ocean Park 2 (Văn Giang, Hưng Yên), mở màn cho chuỗi sự kiện kéo dài 58 ngày, xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sự kiện được kỳ vọng là "siêu lễ hội" với 580 hoạt động đa dạng.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là cuộc thi đèn lồng quốc tế Ocean, kết hợp cùng Yuyuan Lantern Festival – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Tâm điểm của đêm khai mạc là lễ công bố kết quả cuộc thi thiết kế đèn lồng quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc tế tại Việt Nam.

Cuộc thi quy tụ 16 đội thi và nghệ nhân đến từ 5 quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

"Hồn thiêng đất Việt" đoạt giải Nhất cuộc thi đèn lồng quốc tế tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông.

Vượt qua các đối thủ, tác phẩm "Hồn thiêng đất Việt - The Sacred Soul of Vietnam" của đội Hội An Craft (Việt Nam) xuất sắc giành giải nhất. Tác phẩm đồ sộ với chiều dài 70m và chiều rộng 20m, được chế tác trong vòng 2 tháng bởi 12 nghệ nhân.

Điều đặc biệt, bên cạnh các chất liệu truyền thống như vải, giấy bóng, mica, giấy Nhật, tác phẩm còn sử dụng giấy làm từ cây dừa nước Cẩm Thanh (Hội An). Đây là vật liệu địa phương, được sản xuất hoàn toàn tại Hội An, mang trong mình câu chuyện về sự sáng tạo, kỳ công và tâm huyết của những người nghệ nhân.

Bà Chen Jia, Giám đốc Văn hóa của Yuyuan INC, thành viên Tập đoàn Fosun (Trung Quốc) và cũng là thành viên Ban giám khảo, chia sẻ: "Chính điều này đã làm lay động các thành viên ban giám khảo".

Bà đánh giá cao việc các nghệ nhân Hội An thổi hồn văn hóa và lịch sử lâu đời của Việt Nam vào tác phẩm đèn lồng, sử dụng nghệ thuật ánh sáng để truyền tải tình yêu và niềm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam.

Hơn nữa, bà Chen Jia nhấn mạnh tính sáng tạo vượt bậc của các nghệ nhân Việt Nam khi sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường là vỏ dừa nước để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bà cho biết thêm, với chất liệu đặc biệt này, Hồn thiêng đất Việt mang đến hai trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác biệt: ban ngày là một tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh, ban đêm lại biến thành một tác phẩm điêu khắc tinh tế dưới ánh đèn, mang đến cho người xem hai sắc thái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

"Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phương thức sáng tạo trong nghệ thuật đèn lồng trên thế giới nhưng sáng tạo theo cách của nghệ nhân Việt Nam lần đầu chúng tôi được chứng kiến", bà khẳng định.

Chia sẻ về cảm xúc khi đoạt giải Nhất, anh Võ Hoàng - đại diện nhóm cho biết: "Đến với cuộc thi, chúng tôi mang theo tâm thế học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế. Được đứng chung với những quốc gia có truyền thống về đèn lồng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã là một vinh dự. Việc giành được giải Nhất là một bất ngờ lớn, vượt ngoài mong đợi."

Bên cạnh các chất liệu truyền thống như vải, giấy bóng, mica, giấy Nhật, tác phẩm còn sử dụng giấy làm từ cây dừa nước Cẩm Thanh (Hội An).

Anh tự hào khi có thể làm đèn từ vật liệu mới, mang đến giá trị mới cho đèn lồng truyền thống, để du khách cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ. Anh cũng bày tỏ kỳ vọng nghề thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, trường tồn và vươn xa hơn nữa, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam, chứng minh tay nghề của những người thợ Việt Nam không hề thua kém bất kỳ nền văn hóa nào.

Các giải thưởng khác cũng đã được trao: Giải nhì thuộc về tác phẩm Thần may mắn - Qilin của tác giả Seo Deok Hwan (Hàn Quốc), giải ba được trao cho tác phẩm Long phượng sum vầy - Reunion of the dragon and the phoenix của đội Sắc màu cuộc sống (Việt Nam).

Tác phẩm "Long phượng sum vầy".

Ba giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: Lạc Long Quân trở về - Lac Long Quan returns (đội Sắc màu thành Tuyên, Việt Nam); Đôi cánh tương lai - Wings of Future (tác giả Shuixiu Gong, Trung Quốc); và Lễ tế Sajik & Nongak (tác giả Lee Sang Moo, Hàn Quốc).

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Vinhomes, phát biểu khai mạc, khẳng định lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật thông thường mà còn là nỗ lực nâng tầm nghệ thuật ánh sáng, tạo cầu nối giữa tinh hoa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Tác phẩm "Lạc Long Quân trở về".

Bà Hằng kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp đầu năm, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch văn hóa toàn cầu, đồng thời chứng minh khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa đẳng cấp thế giới của Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 3 kỷ lục cho lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean: "Lễ hội đèn lồng Quốc tế quy mô nhất Việt Nam", "Con đường đèn lồng lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa Việt Nam và quốc tế dài nhất Việt Nam" và kỷ lục "Cụm đèn lồng có kích thước lớn nhất Việt Nam" cho tác phẩm Hồn thiêng đất Việt.