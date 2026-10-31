Học vấn đáng nể của 2 MC dẫn chính chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2026'

(VTC News) -

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra vào sáng 1/11. Bên cạnh màn tranh tài của 4 nhà leo núi, sự xuất hiện của bộ đôi MC Ngọc Huy và Khánh Vy tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Khánh Vy và Ngọc Huy tiếp tục dẫn chính chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” mùa 26.

Không chỉ sở hữu lối dẫn dắt thông minh, nhạy bén, cặp đôi này còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn “không phải dạng vừa”.

MC Khánh Vy đỗ 4 trường đại học, nói được 7 thứ tiếng

Sinh năm 1999, Khánh Vy từng là học sinh của THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và được biết đến là “hot girl nói 7 thứ tiếng”. Năm 2016, cô đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và đủ điều kiện trúng tuyển 4 trường đại học top đầu gồm Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học FPT. Cuối cùng, cô chọn Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Với trình độ IELTS 8.0, Khánh Vy ghi dấu ấn ở nhiều hoạt động ngoại khóa quốc tế. Cô từng đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đồng thời là một trong bốn đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington (Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy theo đuổi đam mê MC và sáng tạo nội dung số. Cô dẫn dắt nhiều chương trình về ngoại ngữ như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack’Em Up, Follow Us…

Khánh Vy là thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao của VTV.

Tháng 9/2021, Khánh Vy trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp truyền hình. Cô cũng là người dẫn trẻ nhất trong lịch sử sân chơi tri thức này.

Năm 2023, Khánh Vy tiếp tục chứng minh năng lực khi giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Anh. Đầu năm 2026, nữ MC tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai với vai trò đại sứ.

Tháng 9/2026, nữ MC được hiệp thương vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2024-2029) với tư cách cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền hình và sáng tạo nội dung. Đây tiếp tục một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của cô gái được xem là đại diện cho thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao của VTV.

MC Ngọc Huy có nền tảng chắc từ khối tự nhiên đến ngoại giao

Sinh năm 1988, Ngọc Huy đã gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 13 đến nay. Anh đảm nhận nhiều vị trí, từ biên tập viên, phụ dẫn đến dẫn chính. Anh được xem là sợi dây kết nối sân khấu và khán đài, giúp các thí sinh giảm bớt căng thẳng và tạo sự sôi động cho chương trình.

Trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình, Ngọc Huy từng học trái ngành tại Học viện Ngoại giao. Thời phổ thông, anh là học sinh khối chuyên Toán - Tin tổng hợp của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Đây là môi trường đào tạo học sinh chuyên có tiếng, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

MC Ngọc Huy có trình độ tiếng Anh lưu loát.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tiếp tục theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao. Anh từng có thời gian làm nhân viên bảo hiểm, sau đó chuyển sang làm phóng viên. Những trải nghiệm này cũng góp phần tạo nên vốn sống và phong cách giao tiếp tự nhiên của nam MC.

Ngoài khả năng dẫn dắt linh hoạt, Ngọc Huy còn gây ấn tượng với trình độ tiếng Anh lưu loát, từng nhiều lần “đấu khẩu vui vẻ” bằng tiếng Anh cùng MC Khánh Vy ngay trên sóng truyền hình, khiến khán giả thích thú.