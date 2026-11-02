Giao xe cho con trai chưa có bằng lái gây tai nạn, mẹ bị khởi tố

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú cùng địa chỉ, là mẹ của Hứa) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đoàn Văn Hứa và Nguyễn Thị Bé. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe máy biển kiểm soát 38P1-73xxx, có dung tích xi lanh trên 50cm³, cho Hứa quản lý và sử dụng.

Ngày 5/8, khi lái xe máy chạy qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (phường Thành Sen), Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe máy do chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) lái, khiến chị T bị thương tích với tỷ lệ 78%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Người đứng tên sở hữu, quản lý phương tiện cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc và nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.