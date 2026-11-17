(VTC News) -

Uống hết sữa, kéo các mép hộp, làm dẹp, cắt mở, làm sạch rồi mang đến điểm thu gom. Những thao tác được hướng dẫn tại Ngày hội “Trường học Xanh - Tuần hoàn rác thải” giúp học sinh hiểu chiếc vỏ hộp vẫn còn giá trị sau khi sử dụng.

Ngày hội “Trường học Xanh - Tuần hoàn rác thải” diễn ra sáng 16/11 tại trường Tiểu học và THCS Đông Thái (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Ngày hội diễn ra sáng 16/11 tại trường Tiểu học và THCS Đông Thái (phường Tây Hồ, Hà Nội), thuộc chương trình hợp tác thí điểm thu gom, tái chế bao bì và nâng cao nhận thức cộng đồng giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam.

Tập phân loại rác ngay sau giờ uống sữa

Tại ngày hội, đại diện Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Phát triển Môi trường Xanh Tagom đã hướng dẫn học sinh xử lý vỏ hộp sữa qua năm bước, từ kéo bốn mép, làm dẹp, cắt và mở phẳng đến tráng sạch phần sữa còn sót, để ráo, lau khô và đưa tới điểm thu gom.

Kiến thức được chuyển thành trò chơi thực hành. Ba đội, mỗi đội năm học sinh, phối hợp vệ sinh vỏ hộp trong ba phút. Yêu cầu không chỉ là làm nhanh mà còn phải thực hiện đủ bước, bảo đảm vỏ hộp sạch, khô trước khi thu gom.

Theo Nhà giáo Lê Thủy Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Đông Thái, sau giờ uống sữa mỗi ngày, nhà trường có nhiều vỏ hộp. Nếu được làm sạch, phân loại, thu gom đúng cách, chúng có thể được tái chế thành lót cốc, khung tranh, chậu cây và những đồ vật hữu ích.

“Bảo vệ môi trường không phải điều gì quá xa xôi. Nó bắt đầu từ chính đôi tay nhỏ bé của các em sau mỗi lần uống sữa”, bà Trang chia sẻ.

Phát động phong trào tới giáo viên và học sinh, nhà trường đặt ra ba việc cần duy trì: uống hết sữa, làm sạch và làm dẹp vỏ hộp; phân loại rác ngay tại lớp, bỏ đúng nơi quy định; mang vỏ hộp đến điểm thu gom và vận động gia đình, bạn bè cùng làm.

Bà Trang đề nghị giáo viên chủ nhiệm đồng hành, nhắc nhở và theo dõi để hoạt động được thực hiện thường xuyên ở từng lớp, thay vì chỉ dừng trong một ngày hội.

Ông Đinh Viết Khang, Trưởng ban Quản lý Năng lượng và Kinh tế tuần hoàn, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho rằng chăm sóc sức khỏe trẻ em còn gắn với gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho tương lai của các em.

Theo ông Đinh Viết Khang, Trưởng ban Quản lý Năng lượng và Kinh tế tuần hoàn, Vinamilk, chăm sóc sức khỏe trẻ em cần gắn với gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, an toàn.

Theo ông, vai trò dẫn dắt, làm gương của thầy cô cùng sự chung tay của nhà trường, phụ huynh có ý nghĩa quyết định. Khi thói quen phân loại được hình thành ở tuổi học đường, học sinh có thể tiếp tục thực hành tại gia đình, nhắc nhở những người xung quanh cùng tham gia.

Kết nối điểm thu gom với nơi tái chế

Để vỏ hộp sữa thực sự trở thành nguyên liệu, việc phân loại trong lớp học cần được nối với hoạt động thu gom, vận chuyển và tái chế.

Bà Nguyễn Đỗ Thu Minh, Trưởng phòng Phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam, cho biết, phần lớn vỏ hộp là giấy, kết hợp các lớp nhựa và nhôm rất mỏng. Cấu trúc này bảo vệ sản phẩm trước ánh sáng, không khí và duy trì chất lượng trong thời gian bảo quản.

Sau sử dụng, vỏ hộp được làm sạch, gấp gọn, phân loại đúng cách có thể được thu gom, đưa đi tái chế, tiếp tục tạo ra sản phẩm hữu ích.

Theo bà Minh, quá trình này cần sự tham gia của cả chuỗi: học sinh phân loại, nhà trường bố trí điểm tập kết, đơn vị thu gom vận chuyển và nhà máy thực hiện tái chế. Tại các trường tham gia chương trình, thùng thu gom cùng hướng dẫn phân loại được bố trí để học sinh dễ thực hành; vỏ hộp được thu gom định kỳ và chuyển đến nơi tái chế.

Bà nhấn mạnh tái chế bao bì ở quy mô lớn cần sự chung tay của nhiều bên. Với học sinh, hành động có thể bắt đầu đơn giản bằng việc uống hết sữa, làm sạch, gấp gọn và bỏ đúng nơi.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, nhận định: “Chương trình đưa việc phân loại, thu gom và tái chế đến gần học sinh qua vật dụng quen thuộc. Vỏ hộp sau sử dụng vẫn có thể tạo ra sản phẩm mới, góp phần tiết kiệm tài nguyên”.

Ông mong học sinh xử lý, bỏ vỏ hộp đúng nơi theo hướng dẫn, duy trì ở trường và ở nhà. Thầy cô, phụ huynh cần tiếp tục hướng dẫn, khuyến khích để việc làm trong ngày hội trở thành thói quen lâu dài.

Ông Thuận cho rằng hoạt động cần được duy trì, nhân rộng để thêm nhiều học sinh được trải nghiệm bảo vệ môi trường bằng những việc gần gũi.