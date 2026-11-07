Học sinh Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

(VTC News) -

Ngày 7/11, tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 và Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2026-2027.

Hoạt động diễn ra trước Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, cần được thực hiện trong giờ học, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt hằng ngày tại các nhà trường.

Thời gian qua, ngành giáo dục Thủ đô đẩy mạnh lồng ghép kiến thức pháp luật vào môn học, tăng cường tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và ứng dụng công nghệ số.

Năm 2026, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an thành phố triển khai các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bảo vệ học sinh trên không gian mạng. Đáng chú ý là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên nền tảng VNeID dành cho học sinh, sinh viên.

Theo ông Hiền, các nhà trường cần đổi mới cách tuyên truyền, sử dụng bài giảng trực quan, podcast, video ngắn, infographic để kiến thức pháp luật dễ tiếp cận hơn với học sinh, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt nhấn mạnh ý thức tôn trọng pháp luật của học sinh chịu ảnh hưởng lớn từ những hình mẫu và hành động thiết thực hằng ngày của người lớn.

“Sự nêu gương trong việc thực hiện pháp luật của các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý ngành sẽ là một kênh truyền thông tốt nhất, hiệu quả nhất đối với người học”, ông Hiền nhấn mạnh.

Đưa câu chuyện pháp luật vào trường học

Học sinh tham gia hội thi kiến thức pháp luật năm học 2026-2027.

Hưởng ứng chương trình, nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, cho rằng giáo dục pháp luật không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp nền tảng công dân cho học sinh.

Theo bà, các nhà trường cần đưa những nội dung gần gũi với đời sống học đường vào bài giảng như an toàn giao thông, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn trên môi trường mạng. “Pháp luật phải được giảng giải bằng ngôn ngữ của đời sống”, bà Nguyên nhấn mạnh.

Nữ hiệu trưởng cũng lưu ý học sinh cần chủ động trang bị kỹ năng sử dụng điện an toàn, phòng tránh nguồn nhiệt nguy hiểm và thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Theo bà, mỗi hành động như tự giác đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, ứng xử văn minh trên mạng xã hội hay nói không với thuốc lá điện tử, bạo lực đều thể hiện ý thức chấp hành pháp luật.

Sau lễ phát động, Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh năm học 2026-2027, khu vực 1, diễn ra với 4 đội thi đại diện các cụm trường THPT số 1, 2, 3 và 4.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương học sinh tại hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Hội thi gồm hai phần: Chào hỏi “Dấu ấn học đường” và sân khấu hóa “Câu chuyện pháp luật”. Các đội thể hiện kiến thức thông qua những tình huống về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống ma túy, an toàn giao thông và ứng xử trên không gian mạng.

Kết thúc hội thi, Trường THPT Phan Đình Phùng - Cụm THPT số 1 giành giải Nhất.

Thông qua các hoạt động, ngành giáo dục Hà Nội hướng tới mục tiêu giúp học sinh không chỉ ghi nhớ quy định mà còn biết vận dụng pháp luật để bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng.