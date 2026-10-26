Học chuẩn Mỹ mà không mất gốc Việt: Lời giải từ mô hình hai hệ song song

(VTC News) -

Cho con học chương trình quốc tế từ sớm, nhiều phụ huynh lo con giỏi tiếng Anh nhưng xa lạ với lịch sử, văn hóa dân tộc. Theo học chương trình trong nước, gia đình lại băn khoăn con thiếu môi trường ngoại ngữ, thiếu lợi thế khi muốn du học sau này. Chọn một trong hai dường như luôn đi kèm sự đánh đổi.

Tại Trường Quốc tế True North (TNIS) ở khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, câu trả lời không nằm ở việc chọn bên nào, mà ở việc thiết kế hai lộ trình song song dưới cùng một mái trường, để mỗi gia đình chọn hướng đi phù hợp với mục tiêu của con.

Hệ Song ngữ: Nền tảng Việt, lợi thế Mỹ

Hệ Song ngữ của TNIS kết hợp chương trình giáo dục Việt Nam với chương trình Mỹ, giúp học sinh thành thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Từ lớp 4, học sinh được học lịch sử và địa lý Việt Nam một cách bài bản, bên cạnh các giờ tiếng Anh, luyện thi IELTS và rèn kỹ năng mềm.

Điểm đáng chú ý là học sinh hệ Song ngữ vẫn được chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học trong nước, đồng thời có thể tự chọn học các môn Advanced Placement (AP) từ lớp 10.

AP là chương trình do Hội đồng College Board (Mỹ) xây dựng, cho phép học sinh phổ thông học và thi các môn trình độ đại học. Tín chỉ AP giúp hồ sơ của các em cạnh tranh hơn nếu sau này quyết định du học.

Nói cách khác, học sinh hệ Song ngữ không phải đóng cánh cửa nào. Con đường vào đại học trong nước vẫn rộng mở, trong khi cánh cửa du học vẫn được để ngỏ.

Hệ Quốc tế: Chương trình Mỹ trọn vẹn

Với những gia đình xác định sớm hướng du học, hệ Quốc tế giảng dạy theo chương trình Mỹ, áp dụng bộ tiêu chuẩn NGSS cho các môn khoa học và Common Core cho tiếng Anh, toán. Học sinh học bằng tiếng Anh với đội ngũ giáo viên quốc tế.

Chương trình AP ở hệ Quốc tế bắt đầu từ lớp 9, học sinh có thể tích lũy tới 15 môn AP trước khi tốt nghiệp. Trường là địa điểm chính thức được College Board ủy quyền. Năm học 2023-2024, điểm AP trung bình của học sinh trường đạt 4,4/5, với 79% học sinh đạt từ 4 điểm trở lên.

Ngoài lớp học, học sinh hệ Quốc tế được cố vấn lộ trình cá nhân, tư vấn du học và tham gia các sân chơi quốc tế như giải robot VEX, hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc WIMUN hay chương trình GCI.

Cánh cửa chuyển hệ luôn mở

Một điểm linh hoạt của mô hình là học sinh hệ Song ngữ có thể chuyển sang hệ Quốc tế khi sẵn sàng. Với nhiều gia đình, đây là yếu tố quan trọng, bởi định hướng của một đứa trẻ 6 tuổi chưa chắc đã giống với định hướng khi các em 15 tuổi.

Giữ gốc Việt trong môi trường quốc tế

Học trong môi trường đa văn hóa, với bạn bè đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, học sinh TNIS vẫn được nuôi dưỡng sự gắn bó với văn hóa dân tộc. Năm 2026, học sinh hệ Song ngữ có chuyến đi thực tế tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi các em tìm hiểu về truyền thống hiếu học của cha ông. Học sinh hệ Quốc tế cũng có chuyến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo quan điểm của nhà trường, một công dân toàn cầu thực thụ không phải người quên đi mình từ đâu đến, mà là người hiểu rõ bản sắc của mình để tự tin hội nhập. Đây cũng là một trong 4 trụ cột giáo dục mà trường theo đuổi, bên cạnh Phát triển nhân cách, Bản lĩnh học thuật và Sức khỏe toàn diện.

Hai hệ, một cộng đồng

Dù theo lộ trình khác nhau, học sinh hai hệ cùng chung nhiều hoạt động. Hội chợ STEAM Fair năm 2026 được tổ chức ở cả hai hệ, trong đó có phần thi theo mô hình Shark Tank, nơi học sinh thuyết trình và “gọi vốn” cho ý tưởng của mình. Các sự kiện toàn trường như giải chạy Tây Hồ Half Marathon hay giải tranh biện VMDC đều có sự góp mặt của học sinh cả hai hệ.

Kết quả đầu ra phản ánh sự đa dạng ấy. Mùa tuyển sinh vừa qua, học sinh TNIS nhận thư mời từ hơn 30 trường đại học trên thế giới như Cornell University, University College London, University of Melbourne hay Berklee College of Music. Song song đó, nhiều em chọn ở lại Việt Nam với học bổng tới 70% của VinUniversity và tới 40% của Đại học Fulbright Việt Nam.

Du học hay học trong nước, mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng. Điều quan trọng, theo nhà trường, là học sinh được chuẩn bị đủ vững để tự quyết định hướng đi của mình.