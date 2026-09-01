Hỏa hoạn thiêu rụi 16 ki-ốt chợ ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Sáng 1/9, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng xác nhận một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Đắk Sắk, thôn Hòa Phong khiến nhiều hàng hóa bi thiêu rụi.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy lớn tại chợ Đắk Sắk.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 22h40 ngày 31/8 tại một cơ sở kinh doanh trong, chợ sau đó lan nhanh sang nhiều ki-ốt khác. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đắk Sắk phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 14, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhiều hàng hóa bên trong các ki-ốt bị thiêu rụi.

Đến khoảng 0h10 ngày 1/9, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa bên trong 16 ki-ốt của 9 hộ dân, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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