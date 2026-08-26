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Xuất bản ngày 26/08/2026 11:02 PM
Xuất bản ngày 26/08/2026 11:02 PM

Lâm Đồng: Xe tải lật đè ô tô con, 2 người bị thương trên quốc lộ 27

Vụ tai nạn xảy ra tại QL27 qua địa phận xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xe tải nổ lốp lật nghiêng, đè trúng ô tô khiến 2 người bị thương.

Chiều 26/8, lãnh đạo UBND xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường xe tải lật nghiêng đè trúng xe ô tô con trên đèo Phú Sơn, Quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện trường xe tải lật nghiêng đè trúng xe ô tô con trên đèo Phú Sơn, Quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một ô tô con chở 7 người lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng Đắk Lắk - Lâm Đồng.

Khi đến khu vực đèo Phú Sơn, thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà, xe tải chạy cùng chiều bất ngờ bị nổ lốp, lật nghiêng và đè trúng ô tô con. Cú va chạm khiến ô tô con bị biến dạng, 7 người trên xe mắc kẹt bên trong.

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng do xe tải lật nghiêng đè trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng do xe tải lật nghiêng đè trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau tai nạn, những người có mặt tại hiện trường đã phá kính chắn gió của ô tô con để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số 7 người, 2 người bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Sơn Lâm Hà phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến xe tải lật là do nổ lốp.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Link: https://baolamdong.vn/xe-tai-lat-de-o-to-con-2-nguoi-bi-thuong-tren-quoc-lo-27-461785.html

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