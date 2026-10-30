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Xuất bản ngày 30/10/2026 11:52 PM
Xuất bản ngày 30/10/2026 11:52 PM

Giao lưu 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026': Khi âm nhạc kết nối hai dân tộc

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Tối 30/10, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) diễn ra chương trình "Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026”, quy tụ nhiều nghệ sỹ của hai nước.

“Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026” tiếp nối thành công của các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm 2024 và 2025. Đây cũng là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Nhân dân hai nước.

“Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026” tiếp nối thành công của các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm 2024 và 2025. Đây cũng là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Nhân dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ: “Được các nghệ sĩ tài năng của 2 nước chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết, tôi tin tưởng rằng những giai điệu ngọt ngào của buổi tối ngày hôm nay sẽ chạm tới trái tim của mỗi khán giả, tiếp tục nuôi dưỡng và làm thắm thiết hơn nữa tình hữu nghị truyền thống đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ: “Được các nghệ sĩ tài năng của 2 nước chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết, tôi tin tưởng rằng những giai điệu ngọt ngào của buổi tối ngày hôm nay sẽ chạm tới trái tim của mỗi khán giả, tiếp tục nuôi dưỡng và làm thắm thiết hơn nữa tình hữu nghị truyền thống đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

Về phía Trung Quốc, bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, khẳng định, Quảng Tây và Việt Nam đã duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn suốt nhiều năm qua, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bà Khổng Hiến Linh cũng xác định VOV là một trong những đối tác quan trọng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hoạt động phối hợp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thông giữa hai bên.

Về phía Trung Quốc, bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, khẳng định, Quảng Tây và Việt Nam đã duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn suốt nhiều năm qua, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bà Khổng Hiến Linh cũng xác định VOV là một trong những đối tác quan trọng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hoạt động phối hợp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thông giữa hai bên.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” được tổ chức thường niên là nơi những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc được kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt nghệ thuật mà còn trở thành “cầu nối trái tim”, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước. Qua nhiều mùa thành công, chương trình từng bước tạo được dấu ấn, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khán giả hai nước.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung” được tổ chức thường niên là nơi những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc được kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt nghệ thuật mà còn trở thành “cầu nối trái tim”, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước. Qua nhiều mùa thành công, chương trình từng bước tạo được dấu ấn, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khán giả hai nước.

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc. Tiết mục mở màn “Đất nước lời ru” của Nhạc sĩ Văn Thành Nho, qua giọng ca Trang Bùi và dàn nhạc dân tộc đã khơi gợi giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc. Tiết mục mở màn “Đất nước lời ru” của Nhạc sĩ Văn Thành Nho, qua giọng ca Trang Bùi và dàn nhạc dân tộc đã khơi gợi giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Một tác phẩm mang hơi thở thời đại rạng rỡ của Trung Quốc, ca khúc “Trung Quốc trong ánh đèn” được thể hiện bởi nghệ sĩ Lưu Sướng Thụy.

Một tác phẩm mang hơi thở thời đại rạng rỡ của Trung Quốc, ca khúc “Trung Quốc trong ánh đèn” được thể hiện bởi nghệ sĩ Lưu Sướng Thụy.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Trung Quốc cùng sinh viên các trường nghệ thuật của hai nước đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện sự giao thoa giữa các phong cách âm nhạc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Trung Quốc cùng sinh viên các trường nghệ thuật của hai nước đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện sự giao thoa giữa các phong cách âm nhạc.

Đây cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ hai nước.

Đây cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ hai nước.

Với tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tương tác, chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ những giai điệu thân thuộc, những ký ức và tình cảm được truyền tải qua âm nhạc.

Với tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tương tác, chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ những giai điệu thân thuộc, những ký ức và tình cảm được truyền tải qua âm nhạc.

Giao lưu 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026': Khi âm nhạc kết nối hai dân tộc - 10
Giao lưu 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026': Khi âm nhạc kết nối hai dân tộc - 11

Những giai điệu quen thuộc cùng các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa góp phần đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc mỗi quốc gia, qua đó lan tỏa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Khúc hợp xướng “Tình thân cùng tung bay” ngợi ca tình bạn vượt mọi khoảng cách địa lý, cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ hòa bình và hợp tác vươn cao qua thể hiện của ca sĩ Trung Quốc Lý Trác Hiên và ca sĩ Việt Nam Gemma Nguyễn cùng dàn Hợp xướng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Khúc hợp xướng “Tình thân cùng tung bay” ngợi ca tình bạn vượt mọi khoảng cách địa lý, cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ hòa bình và hợp tác vươn cao qua thể hiện của ca sĩ Trung Quốc Lý Trác Hiên và ca sĩ Việt Nam Gemma Nguyễn cùng dàn Hợp xướng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Khép lại chương trình, những giai điệu mang âm hưởng văn hóa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ để lại ấn tượng trong lòng khán giả mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, sự thấu hiểu và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước.

Khép lại chương trình, những giai điệu mang âm hưởng văn hóa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ để lại ấn tượng trong lòng khán giả mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, sự thấu hiểu và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước.

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