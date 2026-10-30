Giao lưu 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026': Khi âm nhạc kết nối hai dân tộc

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ: “Được các nghệ sĩ tài năng của 2 nước chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết, tôi tin tưởng rằng những giai điệu ngọt ngào của buổi tối ngày hôm nay sẽ chạm tới trái tim của mỗi khán giả, tiếp tục nuôi dưỡng và làm thắm thiết hơn nữa tình hữu nghị truyền thống đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc”.