Giao lưu 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026': Khi âm nhạc kết nối hai dân tộc

Những giai điệu quen thuộc cùng các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa góp phần đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc mỗi quốc gia, qua đó lan tỏa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.
BIGBANG tiết lộ điều tiếc nuối nhất sau 2 đêm diễn ở Hà Nội
Trong video recap sau concert tại Mỹ Đình, Daesung cho biết BIGBANG tiếc nuối vì chỉ có hai ngày ở Hà Nội và mong muốn có thêm cơ hội trở lại Việt Nam.
Ca sĩ Phúc Tiệp tiết lộ điều đặc biệt về NSND Quang Thọ
Ca sĩ Phúc Tiệp chia sẻ NSND Quang Thọ từng tự tay hầm gà, chăm sóc anh trước mỗi cuộc thi, kỷ niệm đặc biệt về tình thầy trò sau nhiều năm gắn bó.
Hướng dẫn nghe VOV Sonata trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam
VOV SONATA – FM89, kênh âm nhạc cổ điển chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng 24h trên FM89 MHz và trực tuyến tại sonata.vov.vn.
Quốc Thiên hé lộ màn kết hợp với Hoàng Dũng, Bùi Công Nam
Hoàng Dũng và Bùi Công Nam sẽ có màn kết hợp đặc biệt với Quốc Thiên trong concert Skynote tại Hà Nội vào ngày 29/11.
Concert Tùng Dương gây sốt, 8.000 vé hết sạch sau một giờ mở bán
Live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương bán hết 8.000 vé chỉ sau một giờ mở bán, dến tối 28/10, tổng lượng vé tiêu thụ đạt 15.000.
Sau 20 năm, vì sao BIGBANG vẫn đủ sức khiến Mỹ Đình bùng nổ?
Hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, cho thấy sức hút lớn của BIGBANG sau 20 năm ra mắt.
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