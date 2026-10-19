Dấu ấn văn hoá khó quên trong 2 đêm concert 'Anh trai' gần 100.000 khán giả

Hai đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả với loạt tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian.
Đêm nhạc một lần nữa khiến khán giả bất ngờ trước sức sáng tạo và độ “chịu chơi” của các anh tài. Không chỉ dừng lại ở những tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu hay âm thanh hoành tráng, các nghệ sĩ còn liên tục chiêu đãi người xem bằng loạt màn trình diễn kỹ thuật cao, từ đu dây, bay lượn đến di chuyển trên không khiến khán đài không thể rời mắt.
Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 quy tụ 34 nghệ sĩ tham gia. Sau 15 tập phát sóng, chương trình tiếp tục được chú ý với hàng loạt tiết mục cán mốc “triệu view”.
Ở mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 từng tạo nên cơn sốt với chuỗi 8 đêm concert quy mô lớn tại TP.HCM và Hưng Yên, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Trong đó, 6 đêm diễn được tổ chức vào năm 2024, còn 2 đêm cuối diễn ra vào tháng 9/2025, khép lại hành trình âm nhạc kéo dài gần 1 năm của dàn anh tài.
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