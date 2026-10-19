Dấu ấn văn hoá khó quên trong 2 đêm concert 'Anh trai' gần 100.000 khán giả

Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” diễn ra trong 2 ngày 17-18/10 tại TP.HCM. Theo thống kê từ ban tổ chức, chuỗi concert có quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm.

Chương trình ghi điểm với sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng loạt màn trình diễn trên không được dàn dựng công phu.

Đêm nhạc một lần nữa khiến khán giả bất ngờ trước sức sáng tạo và độ “chịu chơi” của các anh tài. Không chỉ dừng lại ở những tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu hay âm thanh hoành tráng, các nghệ sĩ còn liên tục chiêu đãi người xem bằng loạt màn trình diễn kỹ thuật cao, từ đu dây, bay lượn đến di chuyển trên không khiến khán đài không thể rời mắt.

Một trong những giây phút xúc động nhất đêm diễn chính là phần thể hiện của MC Anh Tuấn. Khoảnh khắc nam MC đình đám ôm cây đàn Cello biểu diễn ca khúc “Em tôi” đã lấy đi nước mắt của không ít người xem.

Sau tiết mục, anh nghẹn ngào chia sẻ về người cha quá cố của mình - người đã gieo niềm đam mê âm nhạc vào lòng anh. Trong khoảnh khắc ấy, MC Anh Tuấn xúc động bày tỏ niềm tin rằng ở trên cao bao la, cha chắc chắn sẽ tự hào về hành trình và màn thể hiện trọn vẹn tình phụ tử của anh đêm nay.

Tiết mục “Cơm nhà” đưa không gian âm nhạc trở về với hơi ấm gia đình. Đại diện các anh tài, Toki Thành Thỏ chia sẻ gửi lời cảm ơn đến những người mẹ đã có mặt tại concert và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương mà gia đình đã dành cho mình.

Bên cạnh những giây phút trầm lắng, tính giải trí và sự lăn xả của các anh tài cũng đẩy nhiệt độ khán đài lên mức đỉnh điểm. Ê-kíp sản xuất cũng tận dụng triệt để hệ thống sân khấu phụ, làm nhiều khán giả bất ngờ trước một không gian giao lưu gần gũi.

Điểm sáng đắt giá làm nên bản sắc riêng cho concert chính là chương “Cội nguồn” - nơi các chất liệu dân gian được đặt vào không gian của một đại nhạc hội hiện đại. Chương nhạc được xây dựng kỳ công từ chuỗi ca khúc “Trên đất mình”, “Đại khải hoàn”, “Chim sáo ngày xưa”...

Mỗi tiết mục tại đây lại tiếp cận văn hóa theo một góc nhìn riêng biệt. Nếu “Chim sáo ngày xưa” và “Lý ngựa ô” khơi gợi những giai điệu quen thuộc thì “Tích tịch tình tang” (kết hợp nét văn hóa dân tộc Tày cùng câu chuyện Thạch Sanh) và “Tiếng ru cội nguồn” lại mở rộng quy mô bằng đội hình đông đảo nghệ sĩ cùng cách phối khí hoành tráng, phù hợp với sân khấu tầm cỡ.

Việc đặt một chương văn hóa ở chính giữa concert không chỉ giúp chương trình có thêm chiều sâu nghệ thuật ngoài tính giải trí thông thuần, mà còn giúp các giá trị truyền thống được kết nối tự nhiên với góc nhìn, nhịp trình diễn và cách thưởng thức của khán giả trẻ.

Chương trình cũng dành thời lượng lớn cho hoạt động giao lưu ấm áp. Khoảnh khắc tất cả cùng nắm tay nhau không đặt trọng tâm vào các hiệu ứng sân khấu cầu kỳ mà hướng sự chú ý về sợi dây liên kết thiêng liêng, gắn kết giữa cộng đồng người hâm mộ với dàn anh tài.

Sau gần 40 tiết mục, 33 anh tài cùng trở lại sân khấu với “Hỏa tâm”. Việc sử dụng ca khúc này ở cả đầu và cuối chương trình tạo nên thông điệp: “Hành trình bắt đầu bằng sự đồng lòng và cũng khép lại bằng hình ảnh toàn bộ nghệ sĩ đứng chung trong một đội hình”.

Việc hai đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” liên tiếp “cháy vé” cho thấy sức hút của chương trình đối với người hâm mộ, dù hiệu ứng truyền thông của mùa thứ hai từng được đánh giá là khó vượt qua thành công của mùa đầu tiên.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 quy tụ 34 nghệ sĩ tham gia. Sau 15 tập phát sóng, chương trình tiếp tục được chú ý với hàng loạt tiết mục cán mốc “triệu view”.

Ở mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 từng tạo nên cơn sốt với chuỗi 8 đêm concert quy mô lớn tại TP.HCM và Hưng Yên, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Trong đó, 6 đêm diễn được tổ chức vào năm 2024, còn 2 đêm cuối diễn ra vào tháng 9/2025, khép lại hành trình âm nhạc kéo dài gần 1 năm của dàn anh tài.