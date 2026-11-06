Ho dai dẳng, người đàn ông phát hiện khối u trung thất sau nằm sát mạch máu lớn

(VTC News) -

Phát hiện u trung thất sau nhiều tháng ho dai dẳng

Gần một năm nay, anh Đ.T.A (42 tuổi, Hà Nội) thường xuyên bị ho, thỉnh thoảng nóng rát sau xương ức. Anh tự mua thuốc về uống, song các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi tái phát. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, anh bất ngờ phát hiện khối u trung thất sau.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận khối u có kích thước 36 × 60mm, nằm dưới carina (ngã ba phế quản), đây là vị trí giải phẫu phức tạp, gần tâm nhĩ, động - tĩnh mạch phổi, thực quản và các nhánh thần kinh quan trọng.

Kết quả chụp CT ghi nhận khối u trung thất sau nằm dưới carina (ngã ba phế quản).

“Triệu chứng không có gì đặc biệt, không nghĩ là mình có khối u ở trong, nghĩ là ho bình thường thôi, còn không định đi khám”, Anh Đ.T.A chia sẻ.

Theo PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm - Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: “U trung thất thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Trong trường hợp của bệnh nhân A, nếu không được can thiệp kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, làm tăng nguy cơ chèn ép các cấu trúc lân cận và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn”.

Phẫu thuật nội soi bóc tách thành công khối u nguy hiểm

Với trường hợp này, ê-kíp điều trị lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi lồng ngực để bóc tách khối u. Do khối u nằm gần nhiều cấu trúc quan trọng nên quá trình phẫu thuật đòi hỏi đánh giá kỹ giải phẫu, kiểm soát phẫu trường và phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp phẫu thuật với gây mê hồi sức nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận.

PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm và ê kíp phẫu thuật thực hiện bóc tách khối u.

Cũng theo PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm, việc nắm vững giải phẫu và thao tác chính xác trong phẫu thuật nội soi có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương động mạch phổi, tĩnh mạch phổi dưới và các cấu trúc xung quanh.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được gây mê bằng phương pháp đặt ống nội khí quản hai nòng, hỗ trợ thông khí một phổi, tạo điều kiện cho phẫu thuật viên thao tác trong lồng ngực.

Chia sẻ về những thách thức trong quá trình phẫu thuật, PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm cho biết: “Khối u trung thất sau của bệnh nhân để lâu nên dính vào tĩnh mạch phổi dưới, thực quản; đặc biệt do khối u nằm sát carina và động mạch phổi nên quá trình tiếp cận và bóc tách tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu như bóc tách không cẩn thận dễ gây tổn thương các cơ quan lân cận hoặc dễ bỏ sót lại vỏ bao khối u”.

Để giải quyết bài toán khó này, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện bóc tách bám sát vỏ khối u bằng dao siêu âm, hướng tới bảo tồn tối đa mô lành và các cấu trúc quan trọng. Sau gần 2 giờ, khối u được lấy ra hoàn toàn, ca mổ diễn ra thành công.

Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật được gửi xét nghiệm mô bệnh học để xác định bản chất tổn thương. Kết quả cho thấy đây là kén phế quản, một tổn thương lành tính có nguồn gốc từ quá trình phát triển của hệ hô hấp.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không buồn nôn; mức độ đau theo thang điểm VAS dưới 3/10, tương ứng mức đau nhẹ. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, kết hợp chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) theo kế hoạch điều trị. Sau 6 ngày, anh Đ.T.A đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân hồi phục tốt, được điều kiện xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Trường hợp của anh Đ.T.A là lời nhắc nhở mỗi người không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt khi các triệu chứng như ho kéo dài, tức ngực hoặc mệt mỏi tái diễn. Thăm khám kịp thời khi có triệu chứng bất thường và duy trì khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó có hướng điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.