Thua Singapore vẫn vào chung kết, HLV Thái Lan chỉ trích cổ động viên

(VTC News) -

Sau khi Thái Lan để thua Singapore 1-2 trên sân nhà ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Thái Lan một lần nữa bùng lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm “Voi chiến” thất bại trước Singapore trên sân nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Anthony Hudson thể hiện thái độ gay gắt với người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng.

Đông đảo cổ động viên đưa ra những bình luận có chung quan điểm rằng phong cách cầm quân của ông Anthony Hudson quá chú trọng vào kết quả. Nhà cầm quân này chủ yếu yêu cầu các học trò phòng ngự, chờ cơ hội phản công, khiến thế trận trở nên nhàm chán, chậm chạp và thiếu sự sắc bén, quyết liệt trong tấn công.

Nhiều ý kiến cho rằng cách chơi như vậy không tương xứng với vị thế của đội bóng số một khu vực Đông Nam Á, đồng thời có thể khiến niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia dần suy giảm.

HLV Anthony Hudson phản ứng với chỉ trích từ người hâm mộ.

Ngoài ra, người hâm mộ còn cho rằng lối chơi thiếu hấp dẫn, không tạo được sự phấn khích đang trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng khiến khán giả không muốn tới sân theo dõi các trận đấu.

Đối diện với những bình luận này, ông Anthony Hudson lên tiếng đáp trả, khẳng định thành tích chung của đội tuyển kể từ khi ông tiếp quản vị trí HLV trưởng vào tháng 11 năm ngoái là rất đáng hài lòng. Theo thống kê được tờ Siamsport đưa ra, đội tuyển Thái Lan đã thắng 8 trận, hòa 3 trận, qua đó chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào.

“Về những lời chỉ trích mà tôi nhận được trong suốt thời gian làm việc với đội tuyển quốc gia Thái Lan, thành thật mà nói, chúng không ảnh hưởng đến tôi nhiều. Tuy nhiên, có một số điều khiến tôi thất vọng và cảm thấy buồn cho các vận động viên. Trong mỗi đợt tập huấn, tôi nghĩ họ đều xứng đáng nhận được lời khen ngợi và phản hồi tích cực vì mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng được ghi nhận”, ông nói.

HLV Hudson cũng lên tiếng về lối chơi của đội: “Về phong cách chơi bóng của tôi, trong 2-3 đợt tập trung vừa qua, nhóm cầu thủ đều khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau. Lần này lại là một tập thể mới nữa. Nếu nhìn vào các con số thống kê, tôi cảm thấy những gì chúng tôi làm được là rất đáng kinh ngạc và ấn tượng. Chúng tôi đã vào tới bán kết.

Ở trận đầu tiên gặp Singapore, chúng tôi vẫn chơi chưa đủ tốt, đặc biệt là sự điềm tĩnh khi kiểm soát bóng và tính quyết liệt trong lối chơi. Đây là những điều tôi có trách nhiệm phải cải thiện. Trong đợt tập trung lần này cũng có 6-7 cầu thủ mới. Một số người phải chịu áp lực, nhưng khi vượt qua giai đoạn này, tôi nghĩ tất cả sẽ có thể giải tỏa được áp lực”.