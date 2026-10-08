HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Theo đó, tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 cho 9 cá nhân gồm:

- Ông Đào Việt Bình, Nghệ nhân Ưu tú, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội;

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội;

Ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam;

Nguyên HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam là 1 trong 9 công dân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội;

Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội;

Ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội;

Ông Phạm Thành Trung, Công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội;

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Cũng theo quyết định. mức thưởng cho mỗi cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” theo quy định tại Mục 1, Phụ lục I, Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội, được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố chuyển về tài khoản của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội để thực hiện.