Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025

(VTC News) -

Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 10/10, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 được vinh danh.

Đây là danh hiệu cao quý của thành phố xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà thành phố dành cho những tấm gương sáng, tiêu biểu người tốt - việc tốt Thủ đô.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân. (Ảnh: Phạm Hùng)

10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 gồm:

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính - thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội.

Ông Hà Tùng Lập - Trưởng Bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long - Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Ông Lưu Hoàng Phương - Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty CP FECON, TP Hà Nội.

Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh - Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.