Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách

Đội tuyển Việt Nam đấu với Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h hôm nay 2/10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần một điểm để giữ vị trí nhì bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Việt Nam gặp Pakistan.

Trương Tiến Anh tiếp tục đá chính.

Trong bối cảnh chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, Pakistan lại không phải đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương án về đội hình. Ngoài ra, để hướng tới trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ khi chỉ còn 21 người có thể ra sân, tính cả Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương và 2 thủ môn dự bị.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần có sự cẩn trọng trước Pakistan. Dù để thua Thái Lan đến 0-4 nhưng Pakistan lại bất ngờ hòa 2-2 trước Philippines.

Đội bóng này thiếu đi tính ổn định nhưng lại mang một lối chơi giàu sức mạnh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.