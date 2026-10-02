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Xuất bản ngày 02/10/2026 03:04 PM
Xuất bản ngày 02/10/2026 03:04 PM

Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan (16h ngày 2/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Pakistan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Pakistan

    FIFA ASEAN Cup 2026
    Việt Nam
    0-1
    Pakistan
    ĐANG CẬP NHẬT
    Ullah 31’

  • Hiệp 1 kết thúc

    45 phút đầu tiên trôi qua với cơ hội cuối cùng William Minh Hoàng. Hoàng Đức chuyền bóng rất hay nhưng tiền đạo Việt kiều xử lý quá tệ.

  • Nguyễn Tài Lộc nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu với cầu thủ Pakistan, anh lo ngại đối phương phản công nguy hiểm.

    Việt Nam thi đấu rất bế tắc.

    Việt Nam thi đấu rất bế tắc.

  • Việt Nam 0-1 Pakistan

    Ngọc Bảo và Hoàng Hên phối hợp không ăn ý, Ngọc Bảo phá hụt bóng để Ullah thoát xuống sút tung lưới Lê Giang.

  • Ali vừa xử lý bóng khéo léo bên cánh phải, Pakistan tận dụng tốt sai lầm của Việt Nam. Đáng tiếc, cú sút của tiền đạo này quá nhẹ và Lê Giang Patrik bắt dính bóng.

  • Hai Long nhận bóng bên cánh trái, anh đi ngang vòng cấm trước khi dứt điểm lên trời. Tài Lộc không hài lòng bởi anh đang ở vị trí thuận lợi hơn.

  • Tài Lộc được thi đấu tự do trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa chứng minh được hiệu quả.

    Nguyễn Tài Lộc thi đấu xông xáo.

    Nguyễn Tài Lộc thi đấu xông xáo.

  • Mohib Ullah cản phá tốt pha đi bóng của Nguyễn Tài Lộc. Sau đó, Hoàng Hên dứt điểm nhưng chưa đủ hiểm hóc để ghi bàn.

  • Tài Lộc chọc khe rất hay cho Williams Minh Hoàng nhưng Việt kiều này khống chế bóng rất tệ.

  • Đội tuyển Việt Nam không mấy khó khăn để kiểm soát tốt tình hình trên sân, đội tuyển Pakistan vẫn chưa thể giữ bóng lâu.

  • Trận đấu bắt đầu

    Việt Nam giao bóng.

  • Đội hình Việt Nam và Pakistan

    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách - 4
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Lê Giang Patrik
    TM
    2
    Lê Bảo Ngọc
    3
    Cao Pedant Quang Vinh
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    11
    Williams Minh Hoàng
    13
    Nguyễn Tài Lộc
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    ĐT
    15
    Trương Tiến Anh
    18
    Nguyễn Hai Long
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    DỰ BỊ
    4
    Lê Văn Đô
    5
    Adou Minh
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    9
    Võ Hoàng Minh Khoa
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    16
    Ngô Đăng Khoa
    21
    Trần Trung Kiên
    22
    Phan Tuấn Tài
    23
    Nguyễn Văn Việt
    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách - 5
    Pakistan
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Yousuf Butt
    TM
    3
    Mohib Ullah
    4
    Abdulla Iqbal
    ĐT
    5
    Easah Suliman
    8
    Abdul Shahzad
    9
    Hayyaan Khattak
    11
    Shayak Dost
    13
    Ali Akbar Khan
    14
    Abdul Rehman
    17
    Ali Agha
    21
    Haris Zeb
    DỰ BỊ
    6
    Abdullah Shah
    7
    Kaleem Ullah
    10
    Alamgir Ghazi
    12
    Mamoon Moosa Khan
    15
    Umar Nawaz
    16
    Syed Ali Raza
    18
    Abdul Samad
    20
    Saqib Hanif
    22
    Hassan Ali
    23
    Ali Khan Niazi

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Pakistan

    Đội tuyển Việt Nam đấu với Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h hôm nay 2/10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần một điểm để giữ vị trí nhì bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Việt Nam gặp Pakistan.

    Trương Tiến Anh tiếp tục đá chính.

    Trương Tiến Anh tiếp tục đá chính.

    Trong bối cảnh chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, Pakistan lại không phải đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương án về đội hình. Ngoài ra, để hướng tới trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ khi chỉ còn 21 người có thể ra sân, tính cả Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương và 2 thủ môn dự bị.

    Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần có sự cẩn trọng trước Pakistan. Dù để thua Thái Lan đến 0-4 nhưng Pakistan lại bất ngờ hòa 2-2 trước Philippines.

    Đội bóng này thiếu đi tính ổn định nhưng lại mang một lối chơi giàu sức mạnh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.

  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

    FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Pakistan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

    Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Pakistan hôm nay

    Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Pakistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-pakistan-6abe05b560489a0b57005ece?type=event

    Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

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