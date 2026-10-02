Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Pakistan●FIFA ASEAN Cup 2026Việt Nam0-1PakistanĐANG CẬP NHẬTUllah 31’
Hiệp 1 kết thúc
45 phút đầu tiên trôi qua với cơ hội cuối cùng William Minh Hoàng. Hoàng Đức chuyền bóng rất hay nhưng tiền đạo Việt kiều xử lý quá tệ.
Nguyễn Tài Lộc nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu với cầu thủ Pakistan, anh lo ngại đối phương phản công nguy hiểm.
Việt Nam 0-1 Pakistan
Ngọc Bảo và Hoàng Hên phối hợp không ăn ý, Ngọc Bảo phá hụt bóng để Ullah thoát xuống sút tung lưới Lê Giang.
Ali vừa xử lý bóng khéo léo bên cánh phải, Pakistan tận dụng tốt sai lầm của Việt Nam. Đáng tiếc, cú sút của tiền đạo này quá nhẹ và Lê Giang Patrik bắt dính bóng.
Hai Long nhận bóng bên cánh trái, anh đi ngang vòng cấm trước khi dứt điểm lên trời. Tài Lộc không hài lòng bởi anh đang ở vị trí thuận lợi hơn.
Tài Lộc được thi đấu tự do trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa chứng minh được hiệu quả.
Mohib Ullah cản phá tốt pha đi bóng của Nguyễn Tài Lộc. Sau đó, Hoàng Hên dứt điểm nhưng chưa đủ hiểm hóc để ghi bàn.
Tài Lộc chọc khe rất hay cho Williams Minh Hoàng nhưng Việt kiều này khống chế bóng rất tệ.
Đội tuyển Việt Nam không mấy khó khăn để kiểm soát tốt tình hình trên sân, đội tuyển Pakistan vẫn chưa thể giữ bóng lâu.
Trận đấu bắt đầu
Việt Nam giao bóng.
Đội hình Việt Nam và PakistanViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Lê Giang PatrikTM2Lê Bảo Ngọc3Cao Pedant Quang Vinh7Phạm Xuân Mạnh10Đỗ Hoàng Hên11Williams Minh Hoàng13Nguyễn Tài Lộc14Nguyễn Hoàng ĐứcĐT15Trương Tiến Anh18Nguyễn Hai Long20Bùi Hoàng Việt AnhDỰ BỊ4Lê Văn Đô5Adou Minh6Nguyễn Nhật Minh8Lê Phạm Thành Long9Võ Hoàng Minh Khoa9Nguyễn Đình Bắc16Ngô Đăng Khoa21Trần Trung Kiên22Phan Tuấn Tài23Nguyễn Văn ViệtPakistanĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Yousuf ButtTM3Mohib Ullah4Abdulla IqbalĐT5Easah Suliman8Abdul Shahzad9Hayyaan Khattak11Shayak Dost13Ali Akbar Khan14Abdul Rehman17Ali Agha21Haris ZebDỰ BỊ6Abdullah Shah7Kaleem Ullah10Alamgir Ghazi12Mamoon Moosa Khan15Umar Nawaz16Syed Ali Raza18Abdul Samad20Saqib Hanif22Hassan Ali23Ali Khan Niazi
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Pakistan
Đội tuyển Việt Nam đấu với Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h hôm nay 2/10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần một điểm để giữ vị trí nhì bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Việt Nam gặp Pakistan.
Trong bối cảnh chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, Pakistan lại không phải đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương án về đội hình. Ngoài ra, để hướng tới trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ khi chỉ còn 21 người có thể ra sân, tính cả Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương và 2 thủ môn dự bị.
Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần có sự cẩn trọng trước Pakistan. Dù để thua Thái Lan đến 0-4 nhưng Pakistan lại bất ngờ hòa 2-2 trước Philippines.
Đội bóng này thiếu đi tính ổn định nhưng lại mang một lối chơi giàu sức mạnh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Pakistan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.
Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS. Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Pakistan hôm nay
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Pakistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-pakistan-6abe05b560489a0b57005ece?type=event
Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Pakistan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-1 Pakistan: Sai lầm đáng trách
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan (16h ngày 2/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Pakistan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
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