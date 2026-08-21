HLV Kim Sang-sik: 'Thắng Thái Lan, làm nên lịch sử chưa từng có'

(VTC News) -

Tối 22/8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan. Chuyến làm khách trên sân Rajamangala được dự báo nhiều khó khăn bởi Thái Lan không sở hữu lực lượng mạnh nhất, nhưng lại có nhiều điều chỉnh về chiến thuật.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup. Để làm nên lịch sử chưa từng có, chúng tôi nhất định phải chiến thắng Thái Lan trong trận đấu ngày mai. Muốn có được điều này, các cầu thủ phải cho thấy sự tận hiến với đội tuyển như cách họ thể hiện từ đầu giải”.

HLV Kim Sang-sik tin đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ông rất vui vì giành quyền vào chung kết, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử nên không ai muốn bỏ lỡ. Chính các cầu thủ thậm chí còn có khát khao vô địch lớn hơn huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ông bày tỏ niềm tin rằng học trò sẽ chiến thắng với sự tự tin và lòng kiêu hãnh.

Đội tuyển Việt Nam 3 lần vô địch ASEAN Cup 2026 vào các năm 2008, 2018 và 2024 nhưng chưa từng giành cúp 2 lần liên tiếp. Đây là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đi vào lịch sử. Dĩ nhiên chiến lược gia 49 tuổi không muốn để lỡ khoảnh khắc này.

HLV Kim Sang-sik để lại dấu ấn lớn về chuyên môn khi liên tục điều chỉnh đội hình, những ngôi sao lớn, cầu thủ nhập tịch đều không chắc suất đá chính.

Ông Kim nói thêm: “Những cầu thủ tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên đều đang có thể trạng tốt, tôi rất mong đợi vào những bàn thắng của Hoàng Hên trong trận đấu ngày mai. Xuân Son thì đã có kinh nghiệm vô địch rồi, và những cầu thủ như Tài Lộc, Patrik thì lần đầu tham dự ở đội tuyển quốc gia.

Tôi rất mong được nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam và nâng cao cúp vô địch. Tôi mong đợi ở những bàn thắng của tất cả các cầu thủ tấn công của chúng tôi”.